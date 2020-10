Le Pavillon: O ζακυνθινός επιχειρηματίας, Άγγελος Κονταράτος ανοίγει νέο εστιατόριο στην Αθήνα (pics)

Το Le Pavillon είναι το νέο εστιατόριο του πολυβραβευμένου σεφ Jean-Charles Métayer, που ανοίγει την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στο Χαλάνδρι στην οδό Περικλέους 31.

Η ολόλευκη, αυθεντική μονοκατοικία του 1940, με τον καταπράσινο κήπο, αποτελεί πλέον το «σπίτι» του σεφ, που δημιούργησε μαζί με τον φίλο και συνεργάτη του, επιχειρηματία Άγγελο Κονταράτο που διατηρεί το sky bar – restaurant “Movida” στο νησί. Η κουζίνα, το σέρβις, οι χώροι, η αισθητική και η ατμόσφαιρα αντιπροσωπεύουν όλα εκείνα που πρεσβεύει γαστρονομικά ο Jean-Charles Métayer, το απόσταγμα της 20ετούς πορείας του στις κορυφαίες κουζίνες της Ελλάδας, της Γαλλίας της Ελβετίας και της Αγγλίας. Όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά λέει: «Στο Le Pavillon συνδυάζω τις δυο πατρίδες της ζωής μου, τη Γαλλία και την Ελλάδα μα και τις δυο δικές μου θάλασσες, τον Ατλαντικό ωκεανό και τη Μεσόγειο και δημιουργώ με το χέρι, το νου και την καρδιά μου, όσα πολύτιμα με δίδαξαν οι τόποι, τα στοιχεία και οι περιπλανήσεις μου». Το νέο εστιατόριο θα λειτουργεί για την χειμερινή περίοδο από νωρίς το απόγευμα, ενώ από την άνοιξη ο κήπος θα ανοίγει και τα μεσημέρια.

Η κουζίνα του Le Pavillon

Στο πρώτο μενού του Le Pavillon, ο σεφ θέλει να μοιραστεί με τους καλεσμένους του, τα δικά του αγαπημένα πιάτα από την 20ετή γαστρονομική του πορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πάθος του για το ψάρι κυριαρχεί και η αγάπη του για τα κορυφαία υλικά, χωρίς πολλές παρεμβάσεις και με κριτήριο επιλογής την εποχικότητα, τον οδηγούν στη δημιουργία ενός μενού με μεσογειακό ταπεραμέντο και γαλλικές τεχνικές. Η ισορροπία των γεύσεων και των υφών σε μια αρμονική ενορχήστρωση, ώστε η μία να αναδεικνύει την άλλη, χαρακτηρίζουν το à la carte menu, το οποίο μπορεί κάποιος να απολαύσει σχεδόν ολόκληρο μέσα από το degustation menu των 8 σταδίων. Ανάμεσα στα starters του μενού περιλαμβάνονται: η «Σούπα από σκόνη φιστικιού Αιγίνης σε κονσομέ από κοτόπουλο», «Καραβίδες Χαλκίδας, χταπόδι καρπάτσιο με ζυμαρικά με μαύρο σουσάμι», «Πράσινη σαλάτα, με χρωματιστά ντοματίνια, πατζάρια και bloody orange» και «Black angus ταρτάρ με σαλάτα εποχής και τραγανές πατάτες». Στα κυρίως πιάτα, ξεχωρίζει το αγαπημένο του σεφ «Μπαρμπούνι σε σως από δεντρολίβανο, σερβιρισμένο με ραβιόλι γεμιστό με άγρια μανιτάρια», η «Πεσκανδρίτσα με αγκινάρες Ιερουσαλήμ, με τσιπς από κόκκινο κρασί, μανιτάρια μορίλ και κρέμα από τυρί Μετσοβόνε», το «Κακλάνι με φύλλα πατζαριού, κρεμμύδια στιφάδο και πουρέ σελινόριζας», αλλά και το «Black angus φιλέτο με ψητό κολοκάσι και σάλτσα τρούφας». Φινέτσα χαρακτηρίζει και τα επιδόρπια όπως η «Φθινοπωρινή σοκολάτα: Υφές σοκολάτας σε τραγανή βάση από ανθό αλατιού και παγωτό Equatorial noir» και το «Ζεστό τσουρέκι με καραμελωμένη λευκή σοκολάτα αρωματισμένη με τόνκα και σορμπέ lime».

Wines & Spirits

Η λίστα κρασιών με περισσότερες από 100 ετικέτες του ελληνικού και του ξένου αμπελώνα, δημιουργήθηκε για άριστο pairing με τα πιάτα του σεφ, από τον εξαιρετικό sommelier Άγγελο Αντωνίου, ο οποίος θα δίνει το παρόν στη σάλα του Le Pavillon αρκετές ημέρες της εβδομάδας. Στο φυσικό μπαρ του εστιατορίου θα σερβίρονται premium ποτά αλλά και κλασικά cocktails.

O chef-patron του Le Pavillon

Ο Jean-Charles Métayer μεγάλωσε στη δυτική Γαλλία, σε οικογένεια εστιατόρων. Αποφοίτησε από τη σχολή μαγειρικής «Saint Michel Mont Mercure» στη Γαλλία και στη συνέχεια εργάστηκε στο βραβευμένο με ένα αστέρι Michelin, γαλλικό εστιατόριο «Fleur de Sel», στην Αγγλία. Μαθητής του master seafood Γάλλου chef Jacques Le Divellec, εργάστηκε ως sous-chef στο 2 Αστεριών Michelin εστιατόριο του στο Παρίσι, πριν ο Divellec τον στείλει στην Ελούντα για να αναλάβει το γκουρμέ εστιατόριο «Καλυψώ» στο ξενοδοχείο Peninsula All- Suite Hotel, στο οποίο απέσπασε σειρά βραβείων. Αργότερα ανέλαβε chef στο εστιατόριο με ένα αστέρι Michelin «Βαρούλκο» του Λευτέρη Λαζάρου, όπου αποχώρησε για την κουζίνα του “Premiere” του ξενοδοχείου Intercontinental της Αθήνας, κατακτώντας την διάκριση «3 forks by the Michelin Guide». Για τρία χρόνια έζησε ανάμεσα σε Ελβετία και Ελλάδα, αναλαμβάνοντας στο Νταβός τα 5 διαφορετικά εστιατόρια του εμβληματικού Grischa Hotel. Στην Ελλάδα, συνεχίζει να λειτουργεί ως chef consultant στα εστιατόρια του ξενοδοχείου Porto Elounda της Κρήτης, λαμβάνοντας πολλές διακρίσεις. Από το 2018 έως και σήμερα είναι chef consultant στο Grace Hotel, Auberge Resorts Collection, λαμβάνοντας επίσης εθνικά γαστρονομικά βραβεία. Στις αρχές του 2020 δημιούργησε το «Brio» την πρώτη briocherie στην Ελλάδα αλλά και το Brilliant Tastes ένα all day food bar στη Νέα Ερυθραία. O σεφ συναντήθηκε με τον Άγγελο Κονταράτο στη Ζάκυνθο, όταν ανέλαβε την κουζίνα του sky bar – restaurant “Movida”. Ο Άγγελος Κονταράτος, γνωστός Dj με μεγάλη πορεία στη μουσική διασκέδαση και ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας της εστίασης στη Ζάκυνθο, λειτουργεί το διάσημο sky bar-restaurant “Movida” στο νησί από το 2006. Η επαγγελματική τους σχέση, εξελίχθηκε σε βαθιά φιλία που «γέννησε» το Le Pavillon Athens.



Το σπίτι του Le Pavillon

Μια αυθεντική μονοκατοικία στο Χαλάνδρι της δεκαετίας του 1940, από εκείνες που δεν υπάρχουν πλέον ως αρχιτεκτονική κληρονομιά, σε μια περιοχή που έχει συνηθίσει να υπακούει στο εκσυγχρονιστικό κίνημα των πολυκατοικιών που την κατακλύζουν, επιλέχθηκε ως το νέο πολυτελές αλλά προσιτό γαστρονομικό καταφύγιο του Γάλλου βραβευμένου σεφ Jean Charles Métayer.

Ο συγκεκριμένος χώρος περιέχει την ουσία μιας άλλης εποχής προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του design και της γαστρονομίας του 2020. Το πρόγραμμα της επέμβασης επικεντρώθηκε στην ανάδειξη και στον εκσυγχρονισμό αυτού του τύπου κτιρίου με την εσωτερική αυλή, την κομψή είσοδο, την πυκνή βλάστηση, καταφύγιο για όσους επιλέξουν να απολαύσουν το φαγητό τους εκεί. Μία από τις βασικές απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής ομάδας ήταν να διατηρηθούν τα ανακτήσιμα στοιχεία της αρχιτεκτονικής του κτιρίου αλλά και να αναδημιουργηθεί το μεγαλείο και η κομψότητα που συνδέεται με την μονοκατοικία του 1945, η οποία ήταν αρκετά τυχερή να επιβιώσει από μια ταραχώδη και πολλές φορές άναρχη δόμηση στην σύγχρονη Ελλάδα, αποτελώντας έτσι πραγματική όαση αρχιτεκτονικής και εκλεπτυσμού.

Τα αρχικά παραδοσιακά ξύλινα στοιχεία, τα παραδοσιακά διακοσμητικά κεραμικά πλακάκια, τα σκαλιστά γύψινα, οι ταμπλαδωτοί τοίχοι διατηρήθηκαν, ενώ τα κατεστραμμένα αντικαταστάθηκαν από νέα και αναδείχθηκαν. Οι χώροι του προσωπικού αλλά και των θαμώνων έγιναν πιο σύγχρονοι με τον εσωτερικό σχεδιασμό να κυριαρχείται από ένα μείγμα ζεστών και ουδέτερων χρωμάτων με πρωταγωνιστή το διακριτικό λευκό. Το ξύλινο πάτωμα από δρυ Αμερικής διατηρήθηκε και αναδείχθηκε κάτω από έναν μοντέρνο μίνιμαλ πολυέλαιο του διάσημου Βρετανού σχεδιαστή Tom Dixon. Ο πολυέλαιος ήταν επιλογή του ίδιου του σεφ Jean Charles Métayer, καθώς του «θυμίζει» ένα αγαπημένο του εργαλείο κουζίνας, το fouet!

Στα 15 χειροποίητα τραπέζια του εστιατορίου επιλέχθηκε ξύλο ελληνικής δρυός και γκρι μάρμαρο Διονύσου, παντρεύοντας αρμονικά τα δύο ελληνικά υλικά, ενώ το περίτεχνο τραπέζι της υποδοχής από Τηνιακό σκούρο μάρμαρο υποδέχεται τους επισκέπτες.

Τα παραδοσιακά διακοσμητικά μωσαϊκά πλακάκια από την εποχή που κατασκευάστηκε η μονοκατοικία κάνουν μια όμορφη αντίθεση με το λευκό των τοίχων και συνδέονται οπτικά άρτια με τις περίτεχνες γύψινες μπορντούρες των κάθετων επιφανειών, ενώ το μπαρ του εστιατορίου δημιουργήθηκε με την λογική που επιτάσσει το σύγχρονο design χρησιμοποιώντας ταιριαστά ξύλο και σίδερο για να ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο η σύνδεση νέου και παλιού.

Οι τοίχοι στις σάλες του εστιατορίου, κοσμούνται από έργα της καλλιτέχνιδας Μαίρης Ρουσιώτη. Η προσέγγιση των έργων γίνεται έχοντας υπόψη δυο σημεία αναφοράς, τη «μοντέρνα φύση» και την έννοια του «τυχαίου». Από τη μια είναι το αστικό τοπίο, με τα διαφημιστικά μηνύματα, τα καταναλωτικά αγαθά, και από την άλλη το απρόβλεπτο, ο χρόνος, η φθορά και η αλλοίωση της ύλης. Σκοπός των έργων είναι, εικαστικά όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί να δημιουργούν έναν ενοποιημένο χώρο στον οποίο δρουν χρωματικές και σχηματικές δυνάμεις. Δημιουργήθηκαν το 2009-2010 και είναι μεικτές τεχνικές πάνω σε καμβά ή ξύλο.

info

Περικλέους 31, Χαλάνδρι, Ωράριο: Τρίτη – Κυριακή 18:00 – 00:00, Δευτέρα: Κλειστά, Κρατήσεις: 2106815774, lepavillon.gr/