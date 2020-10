Iόνιο Παν/μιο | Διατμηματικό ΜΠΣ: «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Τα Τμήματα Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος και Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσουν για το ακαδ. έτος 2020-2021 το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» (New Technologies in Environmental Education and Sustainable Development), το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 18/29-05-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3610/29.08.2020, τ. Β’).

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 είναι 30 και η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από τις 15/10/2020 μέχρι και την 15/11/2020 (ημερομηνία πρωτοκόλλησης από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ).

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων εξ’ αποστάσεως.

Στο ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, καθώς επίσης και κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών, στα ακόλουθα αντικείμενα:

α) Περιβαλλοντικές Επιστήμες (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικών),

β) Θετικές Επιστήμες (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Πολυτεχνικών Σχολών),

γ) Πολιτισμικό Περιβάλλον (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Οπτικοακουστικών Τεχνών, Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας),

δ) Περιβαλλοντική Επικοινωνία (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας),

ε) Βιώσιμη/Αειφόρο Ανάπτυξη (π.χ. πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικής Επιστήμης, Τουριστικών Σπουδών).

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την προκήρυξη του ΔΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://envi.ionio.gr/n-tees.