Τζόκοβιτς – Ναδάλ: Ανίκητος στο χώμα! Ο Ισπανός έγραψε ιστορία με το 13ο Roland Garros (video)

Ο Ράφα Ναδάλ δεν έχει αντίπαλο στο χώμα και με τη 13η του νίκη στο Roland Garros “έπιασε” τον Ρότζερ Φέντερερ στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα Γκραν Σλαμ στην ιστορία του τένις.

Ο τρομερός Ισπανός έκανε “περίπατο” με 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) κόντρα στο Νο1 του κόσμου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έδειξε να έχει ξεμείνει από δυνάμεις μετά τον “επικό” ημιτελικό με τον Τσιτσιπά και δεν κατάφερε ούτε καν να… απειλήσει τον Ναδάλ.

Ο πολυνίκης του θεσμού δέχθηκε μόλις ένα μπρέικ σε ολόκληρο τον τελικό για να πανηγυρίσει έτσι με εμφατική τρόπο, μία ιστορική νίκη στο… αγαπημένο του Roland Garros, με την οποία έφθασε τον Ρότζερ Φέντερερ στα 20 τρόπαια σε Γκραν Σλαμ.

Το παιχνίδι

Ο Ναδάλ έκανε… περίπατο στα δύο πρώτα σετ του τελικού στο Roland Garros, αφού παρά τα συνεχόμενα ράλι των δύο αθλητών, ο Τζόκοβιτς είχε πολλά αβίαστα λάθη, επιτρέποντας στον Ισπανό να ξεκινήσει με 6-0 το παιχνίδι για το 1-0 στα σετ.

Παρόμοια ήταν όμως η εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τον Τζόκοβιτς να κρατάει με δυσκολία το σερβίς του στο πρώτο γκέιμ, αλλά να μην έχει “απάντηση” στη συνέχεια απέναντι στη σταθερότητα του Ναδάλ. Ο Ισπανός έφθασε στο 5-1 και “έκλεισε” το σετ στο 6-2, με τον Σέρβο να έχει 17 αβίαστα λάθη έναντι μόλις 4 του αντιπάλου του.

Όντας με την “πλάτη στον τοίχο”, ο Τζόκοβιτς βελτίωσε τα χτυπήματά του κι έδειξε πιο “μαχητικός” στο τρίτο σετ, αλλά ο Ναδάλ ήταν αυτός που έκανε πρώτος το μπρέικ στο 5ο γκέιμ. Ο Σέρβος βρέθηκε έτσι με το ένα… πόδι εκτός αγώνα, αλλά κατάφερε να… υψώσει ανάστημα και “απάντησε” αμέσως με δικό του μπρέικ για να μείνει “ζωντανός” στον τελικό.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020