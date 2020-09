Και στη Ζάκυνθο – Αναστολή επιχειρήσεων λιανικής πώλησης από τα μεσάνυχτα – Τι ανακοινώθηκε

Νέα μέτρα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ενημέρωσε ότι αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρηση λιανικής πώλησης όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ και κάβες στις εξής περιοχές, ενώ συμπεριλαμβάνεται και η Ζάκυνθος.

Συγκεκριμενα ο κ. Χαρδαλιάς είπε: «Aπό τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί στην Αττική αλλά και στις περιοχές που είναι σε ειδικά περιοριστικά μέτρα: Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Χαλκιδική, Χανιά, Ηράκλειο Κρήτης, Ζάκυνθος, Λέσβο και Μύκονο αναστέλλεται η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών όπως είναι τα περίπτερα, τα μίνι μάρκετ και οι κάβες. Από το μέτρο εξαιρούνται τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων. Επιτρέπεται όμως το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκόολ. Το μέτρο ισχύει από αύριο 5 το πρωί έως τις 4 Οκτωβρίου. Επίσης αναπροσαρμόζεται το ωράριο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που έκλειναν τα μεσάνυχτα έως τις 7. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργούν από τις 5 το πρωί».

Επίσης από τον κ. Χαρδαλιά ανακοινώθηκε ότι τα Τρίκαλα μπαίνουν σε ειδικό καθεστώς περιοριστικών μετρών.