Διπλή ανευθυνότητα με το καλημέρα στα Σχολεία του νησιού, προσβάλλει τη συνταγματική έννοια του κράτους | Γράφει ο Νίκος Γράψας

Ο Νίκος Γράψας είναι Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου,

Μουσικοπαιδαγωγός με σπουδές στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ

και Ex. Dip. Management and leadership of education στο Ελληνικό Παράρτημα του London Centre of management

και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου

Υπουργείο Παιδείας και Δήμος, διαγωγή επίμεμπτη

Ατελείωτες οι γκάφες, θλιβερές οι επιπτώσεις στους μαθητές.

Οι κυβερνητικές αστοχίες, η έλλειψη σοβαρότητας στην αντιμετώπιση ανήλικων πολιτών εν μέσω πανδημίας, δυσφημίζουν και προσβάλλουν ευθέως την έννοια του οργανωμένου κράτους, όχι μόνο αυτής του κοινωνικού κράτους, αλλά αυτή την ίδια τη συνταγματική υπόσταση της οργανωμένης Πολιτείας, γκρεμίζοντας, αυτή τη φορά, ευθέως την εμπιστοσύνη των αυριανών πολιτών προς την ίδια τους την πατρίδα.

Τα άρθρα 25 και 102 του Συντάγματος είναι σαφή:

Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. (Αρθρο 25)

Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. (Αρθρο 102)

Άραγε, οι μαθητές μας ως μέλη του κοινωνικού συνόλου, ως πολίτες και ως δημότες και στη συνέχεια εμείς, ως γονείς και παιδαγωγοί, αισθανόμαστε δικαιωμένοι και ασφαλείς κατόπιν αυτής της ταυτόχρονης διαχειριστικής αποτυχίας κράτους και δήμου, στο πολύ λεπτό και σοβαρό θέμα της εφαρμογής των αναγκαίων κανόνων ασφάλειας για τη λειτουργία των Σχολείων εν μέσω πανδημίας;

Τρεις μήνες λόγια και κανένα σχέδιο χρειάστηκε ο κρατικός μηχανισμός για να αποδείξει την οικτρή ανοργανωσιά του.

•Για τον τραγέλαφο με τις μάσκες- αερόστατα, από ολόκληρο κρατικό μηχανισμό, συνεργασία τριών υπουργείων, είναι δυνατόν να μην είδε κανείς τι παρέλαβε και τι έστειλε στα σχολεία; ..

•από μια ολόκληρη δημοτική αρχή, εν μέσω πανδημίας, είναι δυνατόν να μην σχεδιάστηκε και να μην οργανώθηκε τίποτα για την προετοιμασία των σχολείων, τον καθαρισμό, την απολύμανση, την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας,;..

Στη Ζάκυνθο οι καθαρίστριες είναι λιγότερες από πέρισυ και κάποια νηπιαγωγεία δεν έχουν ακόμη ούτε μία καθαρίστρια.

Αντί απαραίτητων υγειονομικών μέτρων, στο δημοτικό αυξάνεται αντί να μειώνεται ο αριθμός μαθητών ανά τάξη. Τα παιδάκια της α΄ δημοτικού φέτος θα είναι σε τάξεις των 27 αντί των 22. Το αίτημα να μοιραστούν οι τάξεις στα δύο, απολύτως λογικό στις συνθήκες της πανδημίας, απορρίφθηκε χωρίς συζήτηση, διότι απαιτεί προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και περισσότερων αναπληρωτών και όχι 20.000 λιγότερων από ότι ήταν πέρυσι. προκειμένου να διεξαχθεί ασφαλέστερα και ομαλότερα η φετινή σχολική χρονιά. Απαιτεί επίσης περισσότερες δαπάνες για να αγοραστεί εξοπλισμός και να καλυφθούν οι ανάγκες σε υποδομές, οι ανάγκες της καθαριότητας και της απολύμανσης, ακριβώς όπως κάνουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι 17 αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας είναι υπεύθυνες η καθεμία για το σχέδιο επιστροφής των μαθητών στις τάξεις. Είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες, όπως την υποχρεωτική χρήση της μάσκας για παιδιά άνω των έξι ετών, όμως οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους και οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν προσλάβει επιπλέον προσωπικό για να μειώσουν τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη.

Η τηλεκπαίδευση έχει εγκαταληφθεί ως ιδέα σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στη χώρα μας, παρά την, κατόπιν εορτής, εξαγγελία της υπ Παιδείας περί »επιμόρφωσης 20 ωρών σε όλους τους εκπαιδευτικούς», τίποτα δεν έχει προετοιμαστεί τους τελευταίους τρεις μήνες. Δυστυχώς η κυβέρνηση στην ουσία ‘νίπτει τας χείρας’ της. Πετώντας μας κυριολεκτικά στη μούρη μία μάσκα κι ένα παγούρι προσπαθεί να καλλιεργήσει ένα αίσθημα συλλογικής ενοχοποίησης στους ‘απρόσεκτους’ έλληνες πολίτες και στη νέα γενιά, αδιαφορώντας για τις συνέπειες, τη δημόσια υγεία και την εκπαίδευση.

Η ηγεσία του Παιδείας δεν έχει κανένα άγχος και καμία αγωνία. Εξαντλήθηκε από τις νεοφιλελεύθερες και αναχρονιστικές δράσεις της, για τις οποίες υπήρξε και γρήγορη και αποτελεσματική.. για την παράνομη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, για τα κολέγια, την ιδιωτική εκπαίδευση, τη διαγωγή των μαθητών και την τράπεζα θεμάτων. Ενδεικτικό της κυβερνητικής απαξίωσης του δημόσιου Σχολείου είναι το ότι ενδιαφέρθηκε πριν λίγες μέρες να εξαγγείλει οδηγίες και υγειονομικούς κανόνες για την λειτουργία των ιδιωτικών ωδείων, προτού το πράξει για τα δημόσια Μουσικά Σχολεία..

Είναι ποτέ δυνατόν τέτοιου είδους »εκσυγχρονιστές» να διαχειριστούν τα θέματα για τις μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης;

Ξεκάθαρη είναι η δικαίωση της ΟΛΜΕ και της εκπαιδευτικής κοινότητας μετά την ανακοίνωση της Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σχετικά με το ζήτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η γνωμοδότηση αποδεικνύει την παραβίαση ουσιωδών κανόνων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τους οποίους η ΑΠΔΠΧ αναφέρει αναλυτικά και δίνει προθεσμία 3 μηνών στο ΥΠΑΙΘ να συμμορφωθεί με σειρά υποδείξεων της, ώστε να προστατεύονται δεδομένα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων..

Συγκεκριμένα, η ΑΠΔΠΧ αναφέρει ότι το ΥΠΑΙΘ δεν έκανε, ως όφειλε, διάκριση μεταξύ της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και της «ζωντανής» μετάδοσης του μαθήματος στην Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας (ΕΑΠΔ).

Έκρινε ότι η επεξεργασία αφορά μεγάλο αριθμό ευάλωτων υποκειμένων (μαθητών και εργαζομένων), των οποίων τη γνώμη όπως και τη γνώμη κατάλληλων εμπειρογνωμόνων θα έπρεπε να ζητήσει το Υπουργείο, ενέργειες που ουδέποτε έγιναν και απέρριψε ως αναιτιολόγητο τον ισχυρισμό του ΥΠΑΙΘ ότι δε ζήτησε τη γνώμη των υποκειμένων επειδή «ήταν επείγουσα ανάγκη».

Διαπίστωσε ότι το ΥΠΑΙΘ δεν έλαβε υπόψη τους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των μαθητών και των καθηγητών. Ο »χάρτης κινδύνων» που παρουσιάζεται στην ΕΑΠΔ εμφανίζει μη τεκμηριωμένες, υποκειμενικές, εκτιμήσεις του ΥΠΑΙΘ.

Ασκεί καταλυτική κριτική στη σύμβαση του υπουργείου με την ιδιωτική εταιρία Cisco, που αφήνει απροστάτευτα τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών και που δίνει το δικαίωμα στην αμερικανική πολυεθνική να τα διατηρεί για εμπορικούς σκοπούς για επτά ολόκληρα χρόνια. Επίσης, να τα μεταβιβάζει εκτός Ε.Ε. και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ κάτι που έχει απαγορεύσει με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού οι ΗΠΑ δεν θεωρούνται ασφαλής χώρα για τα προσωπικά δεδομένα.

Είναι προφανές ότι από τα πορίσματα της γνωμοδότησης, την έκταση, τον αριθμό και το είδος των καταγεγραμμένων παραβάσεων ότι το ΥΠΑΙΘ ενήργησε με επικίνδυνη προχειρότητα και αδιαφορία, εκθέτοντας σε σοβαρότατους κινδύνους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, τη στιγμή που διακήρυσσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα υπόψη ζητήματα.

Η κατώτερη όλων των ευρωπαϊκών, ελληνική »οριενταλική» κυβέρνηση, τη δημόσια εκπαίδευση δεν την βλέπει ως κοινωνικό και ως μορφωτικό αγαθό αλλά την αντιμετωπίζει διαχειριστικά ως ένα πρόβλημα που της δημιουργεί περιτό δημοσιονομικό κόστος. Ακόμα και οι μάσκες διατέθηκαν »για να μη φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε ο υπουργός Γεωργιάδης, υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τη γενική απαίτηση φορέων και πολιτών.

Σε πολλά μέρη της χώρας οι μάσκες δεν έφτασαν από την πρώτη ημέρα, αλλού δεν έφτασαν για όλους τους μαθητές, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, και , τέλος, έφτασε μία και όχι δύο για κάθε μαθητή, σε Αθήνα, Πύργο, Πάτρα, Γιάννινα, Ζάκυνθο, Κατερίνη κλπ… Σε αρκετά σχολεία της Αθήνας την καθαριότητα την κάνουν εκπαιδευτικοί! Υπάρχουν σχολεία που αντιμετωπίζουν κτιριακά ζητήματα και σε κάποια από αυτά υπάρχουν αίθουσες χωρίς φυσικό εξαερισμό και χωρίς επιπλέον διαθέσιμη αίθουσα παραμονής μαθητή σε περίπτωση παρουσίασης συμπτωμάτων, κατά τον υγειονομικό κώδικα.

…»ίσως αύριο»…το μόνιμο σουξέ του Υπ Παιδείας.

Οι συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών σύσσωμες καταγγέλουν την κατάσταση: …Έχουμε 2.700 σχολικές μονάδες που είναι κλειστές από τις συγχωνεύσεις της κας Διαμαντοπούλου και χώρους από Δήμους που δεν αξιοποιήθηκαν…

… Δίχως το απαραίτητο προσωπικό τίποτα δε μπορεί να προχωρήσει….Ξεκινήσαμε με 3.500-4.000 κενά και τώρα είναι 8.067 σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση…

…Διαθέτουμε 4.474 καθαρίστριες, δηλαδή 1 καθαρίστρια για 1.5 σχολείο…

…Η κυβέρνηση, ενώ μπορούσε να ξοδέψει 180 εκ. € για επιπλέον προσλήψεις εκπαιδευτικών, αφού λόγω πανδημίας δεν έχει δημοσιονομικούς περιορισμούς, φέτος προσέλαβε 20.000 λιγότερους αναπληρωτές από πέρυσι. Μπορούσε να δώσει σχολικά γεύματα σε 400.000 παιδιά, αφού συμβουλεύει τους γονείς να στείλουν τα παιδιά στο ολοήμερο σχολείο, αλλά δίνει απλώς τα γεύματα που δεν είχε δώσει την άνοιξη λόγω της καραντίνας. Απέκλεισε από τα vouchers για ΚΔΑΠ 65.000 παιδιά με πλήρεις φακέλους!..

…Η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τις δικές της αστοχίες στα σχολεία και να τις χρεώσει στους νέους και την ατομική τους ευθύνη. Οι νέοι δεν θα πρέπει να αφήσουν το φόβο να τους κυριεύσει, ούτε όμως και την κυβέρνηση να τους χρεώσει το κόστος της δικής της αποτυχίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας…

…Τις επόμενες ημέρες, »ίσως και αύριο», θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας στην β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία, ανέφερε η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

photo: lifo.gr