Νέα ΚΥΑ για περιοριστικά μέτρα – 50 άτομα όριο και στη Ζάκυνθο για δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις

Σε μια νέα πραγματικότητα, λόγω της έκρηξης κρουσμάτων κορωνοϊού, θα πρέπει να προσαρμοστούν εκ νέου φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες.

Το μεσημέρι της Τετάρτης εκδόθηκε η πρώτη ΚΥΑ, η οποία ορίζει ποιες επιχειρήσεις αναστέλλουν, υποχρεωτικά, από σήμερα τη λειτουργία τους στην Αττική.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αμέσως μετά, απέστειλε τη δεύτερη ΚΥΑ που αφορά στα όρια συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις. Στην ΚΥΑ περιγράφονται αναλυτικά οι κανονισμοί και τα πρόστιμα που αναλογούν για κάθε παράβαση.

Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της ΚΥΑ για τα όρια συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις:

Αρθρο 1

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων δημοσίων ή κοινωνικών εκδηλώσεων

Εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Λέσβου και Ημαθίας και γ) των Δήμων Μυκόνου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Ζακύνθου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου τίθεται ανώτατο όριο πενήντα (50) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων.

Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3611), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/27.8.2020 (Β’ 3573) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας. Στο όριο του πρώτου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό υποστήριξης των εκδηλώσεων αυτών.

Η παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της παρούσας, β) τις εκδηλώσεις ζωντανού θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις θεάτρου, χορού και μουσικής) και γ) τις υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3611), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας.

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις της παρ. 1 ή συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Αρθρο 2

Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας και Τρικάλων και γ) των Δήμων Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Κω, Πάρου και Αντιπάρου απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται εντός των ορίων των περιφερειών, περιφερειακών ενοτήτων και δήμων του πρώτου εδαφίου και κατά το εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), τηρουμένης της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της παρούσας.

Στους ειδικούς κανόνες της παρ. 1 συμπεριλαμβάνονται και οι όμοιες δραστηριότητες που παρέχονται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 επιβάλλεται: (α) Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τρεις (3) ημέρες και (β) στη δεύτερη παράβαση, εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες.

Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56418/14.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3927), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας. Εντός του πεδίου εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, δεν επιτρέπεται η παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away).

Αρθρο 3

Αρμόδιες αρχές και διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων της παρούσας, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 (Β’ 3611) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο τέταρτο Ισχύς

Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52973/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β’ 3583).

Η παρούσα ισχύει από την 16η.9.2020 έως και την 30η.9.2020. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

