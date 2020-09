Ανύπαρκτος σχεδιασμός για το πρώτο κουδούνι από υπ. Παιδείας και Δήμο Ζακυνθίων | Γράφει ο Νίκος Γράψας

…και η Marie Antoinette-Pagourina μοιράζει παντεσπάνια στην εκπαιδευτική κοινότητα

…κι ο χαλίφης Ελ Πουσάχ μοιράζει στους δημότες εντιμότητα..

Μια μικρή ιστορία για τους εγωπαθείς »αρίστους» που προκαλεί θλίψη και θυμό.

Ανύπαρκτος σχεδιασμός για το πρώτο κουδούνι, από υπ. Παιδείας και Δήμο Ζακυνθίων

“Je veux devenir calife à la place du calife!» , είναι η απεγνωσμένη κραυγή του κακού βεζύρη Ιζνογκούντ που θέλει να γίνει »χαλίφης στη θέση του χαλίφη» στο διάσημο κόμιξ »Ιζνογκούντ», του μεγάλου κομίστα Ζαν Ταμπαρί , ο οποίος έλεγε ότι »μέσα μας κοιμάται ένας Ιζνογκούντ».

Όμως, στην δική μας σκληρή πραγματικότητα, μήπως ο ίδιος ο ‘έντιμος’ χαλίφης Ελ Πουσάχ είναι, τελικά, ο Ιζ-νο-γκούντ που κοιμόταν μέσα του!;… Είναι αλήθεια ότι χαλίφης Ελ Πουσάχ είναι καλός και έντιμος και λαϊκός ηγέτης των πιστών, ο Ιζνογκούντ είναι κακός και μοχθηρός και κλέφτης που θέλει να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, ή… μήπως τέλειωσε όλο αυτό και τώρα αποκαλύπτεται κάτι που ο καθένας μπορεί να εννοήσει..; ότι, δηλαδή, στην( σκληρή) πραγματικότητα ο κακός κι ανέντιμος Ιζνογκούντ είναι, απλώς και μόνο , το alter ego του καλού και έντιμου χαλίφη;… Επιστρατεύει μάγους, τζίνια, στρατιώτες, μαγικά χαλιά και φίλτρα, ματζούνια και λυχνάρια, φίλους, εχθρούς κι αλλοδαπούς, απλώς και μόνο για να παραμείνει ο ίδιος, χαλίφης στη θέση του, ξαπλωμένος στη μαξιλάρα του…

Ένα μοναδικό φορτηγό και μια χούφτα (φιλότιμων, ομολογουμένως) εργαζομένων, όχι μόνο δεν αποτελούν σε καμμία περίπτωση, εν μέσω πανδημίας, δημοτικό σχεδιασμό προετοιμασίας των σαράντα κτηριακών εγκαταστάσεων και προαυλίων των Δημόσιων Σχολείων του νησιού , μία εβδομάδα πριν τις 14 Σεπτεμβρίου, αλλά καταδεικνύουν μια πρωτοφανή, εγκληματική εγκατάλειψη του συνόλου των μαθητών και των οικογενειών τους, στο έλεος της πανδημίας και των μολύνσεων και συνιστούν μια γελοιοδέστατη και αυθάδη συμπεριφορά εκ μέρους του Δήμου αλλά και της Πολιτείας, που δεν συμβαίνει ούτε στις τριτοκοσμικές χώρες. Καθαρισμός κτηρίων, προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, κοπή χόρτων, συντήρηση εγκαταστάσεων, απομάκρυνση σκουπιδιών του καλοκαιριού, μυοκτονία και απολυμάνσεις, τροφοδοσία απολυμαντικών, παγουριών και μασκών, όλα στον αυτόματο πιλότο.

Το μόνο που δεν κάνουν οι »άριστοι» των πολιτειακών θεσμών, είναι η δουλειά για την οποία έδωσαν όρκους(και ψευτιές) και για την οποία αμοίβονται από το κοινό ταμείο.

Και η δουλειά τους, είναι να είχαν προετοιμάσει τα Δημόσια Σχολεία για το πρώτο κουδούνι , που ιδιαίτερα εφέτος μπορεί να θεωρηθεί ως ώρα μηδέν λόγω των συνθηκών πανδημίας που είναι αιτία μεγάλης ανησυχίας ολόκληρης της κοινωνίας και του συνόλου των πολιτών που συνδέονται με τους σχολικούς χώρους, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ως μαθητές, παιδαγωγοί, γονείς ή συγγενείς , προμηθευτές, εργαζόμενοι στην καθαριότητα, βιβλιοπώλες, κλπ.

Το πλέον χειρότερο είναι πως έχουν αποκοπεί από την κοινωνία και λειτουργούν ιδιωτικά και επιζήμια.

Κατά τον φιλόσοφο Αριστοτέλη, ».. Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό. Αυτός που μπορεί να ζήσει μακριά απ’ τις ανθρώπινες κοινωνίες είναι είτε θηρίο είτε θεός..».. και

μόνο με θεϊκές δεν μοιάζουν οι συγκεκριμένες ηγεσίες »αρίστων».

Τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Παιδαγωγών, της ΟΛΜΕ

Τα επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι τα ¾ του μαθητικού δυναμικού της χώρας μας, σπουδάζουν σε τμήματα με αριθμό μαθητών από 18 έως 30.

Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 1 εκατομμύριο μαθητές και μαθήτριες σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται καθημερινά σε συνωστισμό και οι εκπαιδευτικοί θα αναρωτούνται καθημερινά πως θα διαχειριστούν την κατάσταση.

Η πανδημία θέτει επιπλέον και σοβαρά υγειονομικά ζητήματα στα υπάρχοντα παιδαγωγικά αιτήματα για την αναγκαιότητα μείωσης του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.

Αντίθετα το Υπουργείο Παιδείας πρόσφατα αύξησε τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα από 22 στους 25 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καταργώντας τη σχετική νομοθεσία που θεσμοθετήθηκε το 2018.

Η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος παιδείας σε υποδομές και προσωπικό είναι μια αδιαμφισβήτητη και επιτακτική ανάγκη. Προϋποθέτει τη γενναία αύξηση των δημοσίων δαπανών και όχι άσκηση νεοφιλελεύθερων πολιτικών που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία των ευπαθών πολιτών και αποδομούν το δημόσιο σχολείο.

Τα »μέτρα» του υπ Παιδείας

» Δεν δίδουμε euros για επί πλέον αίθουσες και παιδαγωγούς.. λάβετε pantespani- pagourinia..»

Ιδού, λοιπόν, τα μέτρα(;) του υπ Παιδείας, εκτός των γνωστών παγουριών. Αντιγράφω από την εγκύκλιο που έστειλε η υφυπουργός στα Σχολεία:

…Η λειτουργία των σχολικών μονάδων γίνεται τηρουμένων των ακόλουθων κανόνων:

α. Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς χώρους.

β. Αποφυγή συγχρωτισμού.

γ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα

δ. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση και εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.

ε. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.

Ο »τρεις φορές την ημέρα καθαρισμός του Σχολείου» της Υπουργού, εξαφανίστηκε ως δια μαγείας!

Οι προτάσεις των ειδικών επιστημόνων

»Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το άνοιγμα των σχολείων δεν είναι αρκετά για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, αναφορικά με τον κορωνοϊό, δήλωσε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, στο Open στις 5.9.20. Τόνισε τη σημασία για λιγότερους μαθητές στα σχολικά τμήματα, ενώ πρότεινε μαθήματα σε ανοιχτούς ή μεγάλους κλειστούς χώρους, εκτός σχολικών κτιρίων. «Τα σχολεία έπρεπε να ανοίξουν για ποικίλους λόγους, δεν τίθεται θέμα. Κάποια μέτρα έχουν ήδη δρομολογηθεί, η μάσκα, οι απολυμάνσεις, το αντισηπτικό. Φοβάμαι ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι αρκετά για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο, θα πρέπει να προστεθούν κάποια», τόνισε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας. «Από την αρχή της πανδημίας επιμένω για την απόσταση στα σχολεία. Να είναι λιγότεροι μαθητές. Και πέντε τμήματα να αραιώσουν σε όλη τη χώρα, κάποιους ανθρώπους θα σώσουμε μια μεγαλύτερη ομάδα δεν θα εκτεθεί σε κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ελληνοαμερικανός καθηγητής του Πανεπιστημίου Yale, Νίκολας Χρηστάκης, δηλώνει σε άρθρο του στον Economist σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τους κινδύνους της Covid-19 στις αρχές Αυγούστου:

…Μέχρι να ανακαλυφθεί ένα αποτελεσματικό εμβόλιο και να γίνει ευρέως διαθέσιμο, να ελαχιστοποιήσουμε τις κοινωνικές μας επαφές, να τηρούμε αποστάσεις, να εφαρμόσουμε μαζικούς διαγνωστικούς ελέγχους και, ναι, να φοράμε μάσκες»…

Οι μάσκες πάντα αναφέρονται τελευταίες από το σύνολο των επιστημόνων και μετά από σειρά μέτρων για τα οποία εδώ και τρεις μήνες, που έληξε η καραντίνα, η Πολιτεία δεν έκανε τίποτα. Αντιθέτως, επέτρεψε τις κοινωνικές επαφές ακόμη και με τους πολίτες χωρών που πρωταγωνίστησαν με τραγικό τρόπο στην πανδημία, επέτρεψε τον συνωστισμό στα καράβια και στα σοκάκια των νησιών και βέβαια έμεινε συνεπής στην εμμονή της να μην κάνει τεστ!

Και τώρα, εντελώς πειραματικά, παιδιά από 5 ετών καλούνται έμμεσα να διορθώσουν τις αστοχίες αυτές και να πάρουν την ευθύνη πάνω τους, εκείνη την ευθύνη που δεν πήρε η Πολιτεία για εκείνα.

Αναρωτιέμαι, εφ΄όσον θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά κανόνες χωρίς προηγούμενη εμπειρία: -μπορεί ένα παιδί 5- 8 ετών να ανεχτεί κανόνες ορθής χρήσης μάσκας;

-Μπορεί ένα παιδί 8 -12 ετών να περιμένει στην »ουρά» 10 λεπτά στην καντίνα φορώντας μάσκα ή να μην τρέξει στο διάλλειμμα;

-Μπορεί να μην την ακουμπήσει καθόλου; Μπορεί να μην του πέσει; Και, εάν του πέσει, μπορεί να αποφύγει να την ξαναβάλει όπως είναι;

-Υπάρχει περίπτωση να μην παίξουν τα παιδιά με τις μάσκες τους; Ούτε καν εμείς οι ενήλικοι δεν είμαστε τόσο συνεπείς και σωστοί με τους κανόνες της μασκοφορίας. Δεν ακουμπάμε ποτέ το εξωτερικό μέρος της; Τη βγάζουμε από τα λαστιχάκια; Νιώθουμε άνετα να αναπνέουμε μέσα από τη μάσκα, δίχως να θέλουμε κάποιες στιγμές να πάρουμε πιο «καθαρές» ανάσες;

Ποίος μπορεί να απαντήσει για την καθημερινή χρήση της μάσκας αφού ποτέ δεν έχει ξαναεφαρμοστεί; Μόνο τα παιδιά… θα απαντήσουν με τον τρόπο τους…

Το αντιφατικό μήνυμα: στα εστιατόρια και μπαρ χωρίς μάσκα, σε καταστήματα και μάρκετ 2 άτομα στα 10 τμ, στις σχολικές αίθουσες των 25 τμ , 25 άτομα!

Όπως απαγορεύτηκε ο συνωστισμός και διώχθηκε με πρόστιμα από πλατείες και μαγαζιά, και καλώς έγινε, έτσι θα έπρεπε να αποτραπεί και από τις σχολικές αίθουσες. 10-15 μαθητές ανά τμήμα, αποστάσεις, καθαριότητα, αερισμός των αιθουσών, πλύσιμο χεριών και μάσκες . Αυτό θα ήταν ένα σοβαρό πακέτο μέτρων καταπολέμησης μιας πανδημίας στους πιο μαζικούς χώρους της ελληνικής κοινωνίας, στα σχολεία, και ταυτόχρονα συνεπές και πειστικό.

Πώς θα πεισθούν και πώς θα συγκροτήσουν οι μαθητές μας συνεπή και σταθερή συμπεριφορά, όταν το τρίπτυχο «αποστάσεις – κανόνες υγιεινής– μάσκα», θεωρείται απαραίτητο εκτός Σχολείου, ο συνωστισμός στις πλατείες και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θεωρείται επικίνδυνος αλλά στο Σχολείο δεν ισχύει τίποτα απ’ όλα αυτά;

Είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία να στείλουμε τα παιδιά στο σχολείο, όπως το γνωρίζουμε;

Αυτό που θέλει τροποποίηση εν όψει των νέων απαιτήσεων υγιεινής είναι τα σχολεία και όχι οι μαθητές. Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών δεν μπορεί να είναι διαφορετική στο σχολείο και διαφορετική σε κάθε άλλη πτυχή της ζωής των παιδιών. Τα μέτρα θα πρέπει να έχουν κοινά χαρακτηριστικά παντού, δηλαδή μάσκα παντού αλλά και αποστάσεις παντού.

(Τα »απαραίτητα» γάντια δεν αναφέρονται, πλέον, ούτε ως προαιρετικά ..)

Πολιτική ή Ιατρική;

Είναι σίγουρο ότι οι παιδαγωγοί στο σύνολό τους θα κάνουν ότι μπορούν προς όφελος των μαθητών τους, όπως κάνουν πάντα. Το σίγουρο είναι ότι δεν συναινούν στην αδράνεια του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο προφανώς και παζάρεψε με τους επιστήμονες της επιτροπής τις πολιτικές του διαθέσεις. Όμως οι ιατροί δεν πρέπει να ασκούν πολιτική, αλλά ιατρική.

Δεδομένου του πειραματισμού με την χρήση μάσκας, θα έπρεπε να υποχρεώσουν το υπ Παιδείας,

α. στην τήρηση αποστάσεων. β. στα διαγνωστικά τεστ. γ. στην καθαριότητα, και δ. στη χρήση μάσκας.

Τα μέτρα στις άλλες χώρες

»Ας κοιταζόμαστε που και που και σε ξένους καθρέφτες»..

Η σύγκριση των όρων κάτω από τους οποίους θα ανοίξουν τα σχολεία στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες εν μέσω πανδημίας αποκαλύπτει το έλλειμμα στρατηγικής της Ελλάδας στο πεδίο αυτό.

Χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Αγγλία διαθέτουν επαρκή εμπειρία. Σε αυτές τις χώρες έγινε έγκαιρη και μελετημένη προσπάθεια από τον Ιούνιο, ώστε να οργανωθεί η επαναλειτουργία των σχολείων σεβόμενη το βασικό τρίπτυχο «αποστάσεις – μάσκα – κανόνες υγιεινής» μεταξύ και άλλων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς, ελαττώθηκαν οι μαθητές ανά τμήμα, γίνεται χρήση της μάσκας και τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.

Ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης γίνεται μία τεράστια επένδυση από την ιταλική κυβέρνηση. Προσλήφθηκαν έγκαιρα 40.000 ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί, όχι αναπληρωτές. Αυτό σημαίνει ότι το εν λόγω προσωπικό θα παραμείνει στα σχολεία και μετά τη λήξη της πανδημίας, όποτε αυτή έρθει.

Επίσης, για να εξασφαλίστουν χώροι έτσι ώστε να μην είναι απολύτως απαραίτητη η μάσκα εντός της αίθουσας, θα νοικιαστούν, με κρατικό χρήμα, επιπλέον αίθουσες σε όλη την ιταλική επικράτεια.

Οι αποστάσεις, επίσης, θα εξασφαλιστούν με την εισαγωγή στις αίθουσες, τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων μονών θρανίων τα οποία θα παραδοθούν το αργότερο τον Οκτώβριο στους μαθητές και τα σχολεία τους προς χρήση.

Η ιταλική κυβέρνηση, επιπρόσθετα φρόντισε να δώσει σ’ όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές και εκπαιδευτικούς, την ευκαιρία για ένα, τουλάχιστον, δωρεάν τεστ κορονοϊού ενώ αποφασίστηκε ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ σε τυχαία δείγματα.

Στην Ισπανία υπάρχει πρόβλεψη για την τοποθέτηση στα σχολεία νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται απολύτως έκτακτες καταστάσεις της πανδημίας, σε περιπτώσεις που κάποιος μαθητής εμφανίσει συμπτώματα εντός του χώρου του σχολείου.

Τεράστια η κυβερνητική ανευθυνότητα

Στη χώρα μας, δυστυχώς το καλοκαίρι πέρασε χωρίς να έχει γίνει ο ελάχιστος προγραμματισμός ή προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, επιμόρφωση σε μεθοδολογίες σε όλους τους εκπαιδευτικούς, όχι σε κάποιους, και χωρίς να αναβαθμισθούν τεχνολογικά τα σχολεία και να υπάρχει πρόσβαση όλων των μαθητών στο διαδίκτυο, όπως συνέβη στην Ιταλία. Το υπ Παιδείας δεν άκουσε κανέναν. Ούτε κοινωνικούς φορείς, ούτε σχολικούς ψυχολόγους, ούτε την διεθνή εμπειρία. Μόνο μετά από την γενική κατακραυγή, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μέσω της Υπ Παιδείας την εφάπαξ παροχή δύο μασκών και ενός παγουρίνου σε κάθε μαθητή.

Αρμόδια για την προμήθεια και διανομή των μέσων προστασίας, τέθηκε η ΚΕΔΚΕ, ο πρόεδρος της οποίας δήλωσε ότι ο διαγωνισμός για τις μάσκες κλείνει στις 10 Σεπτέμβρη, γεγονός που καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την έγκαιρη παραλαβή τους από τους μαθητές.

Εδώ το επιχείρημα ήταν »οι μαθητές πρέπει να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον, σα να πρόκειται για ένα είδος πανίδας. Ούτε φυσικό περιβάλλον είναι οι μάσκες, ούτε οι απαγορεύσεις εκδρομών, εκδηλώσεων και αθλητικών μαθητικών αγώνων. Δεν δικαιολογούμαστε στη συνείδηση των παιδιών που βλέπουν να συνωστίζονται νόμιμα εκατοντάδες άτομα στο αεροδρόμιο, στα πλοία και στις πλαζ, με το να λέμε εσείς δεν θα πάτε εκδρομή. Με ποιο επιχείρημα θα στηρίξει αυτή την απαγόρευση ο παιδαγωγός; θα μπορούσαν να γίνουν και οι εκδρομές και όλα τα αθλήματα υπό όρους, όπως γίνεται στη ζωή των, πιο ευάλωτων, ενηλίκων. Η απερισκεψία και η έλλειψη προγραμματισμού είναι όμως η εξέχουσα τακτική του υπ Παιδείας, γι αυτό και η δυσαρέσκεια των πολιτών προς αυτό ξεπερνάει το 60%.

Η Κυβέρνηση με συνεχείς παλινωδίες και αδιαφορία για τη λήψη επιπλέον σοβαρών μέτρων στα σχολεία, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για ότι πρόκειται να επακολουθήσει το Φθινόπωρο

Ο Νίκος Γράψας είναι Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου, Μουσικοπαιδαγωγός με σπουδές στην Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ και Ex. Dip. Management and leadership of education στο Ελληνικό Παράρτημα του London Centre of management και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου.