Διακοπή Ρεύματος για τις 20,21 και 22 Αυγούστου – Δείτε σε ποιες περιοχές

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14/08/2020
Ημέρα
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Για εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλέκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την
ΠΕΜΠΤΗ 20/08/2020

08:00 ~ 11:30ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

11:30 ~ 12:30ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΠΡΟΣ ΡΕΝΩ

12:30 ~ 14:00ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΒΟΥΡΟΥ

13:00 ~ 14:30ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/08/2020

08:00 ~ 09:00ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΠΕΤΑΛΟ – ΚΑΤΩ ΒΟΛΙΜΑ – ΝΑΥΑΓΙΟ
ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΣΙΦΩΝΑ
09:00 ~ 10:30ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΣΙΦΩΝΑ
10:30 ~ 12:00ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΠΕΤΑΛΟ
12:00 ~ 13:00ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΣΧΟΙΝΑΡΙ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΓΙΔΙΤΣΗ
13:00 ~ 14:30ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΝΥΔΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/08/2020

08:00 ~ 10:00ΛΙΘΑΚΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ

10:00 ~ 14:30ΛΙΘΑΚΙΑ ΓΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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