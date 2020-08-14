Διακοπή Ρεύματος για τις 20,21 και 22 Αυγούστου – Δείτε σε ποιες περιοχές

Για εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλέκτρικού ρεύματος θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την
ΠΕΜΠΤΗ 20/08/2020
08:00 ~ 11:30ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
11:30 ~ 12:30ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΠΡΟΣ ΡΕΝΩ
12:30 ~ 14:00ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΒΟΥΡΟΥ
13:00 ~ 14:30ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/08/2020
08:00 ~ 09:00ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΠΕΤΑΛΟ – ΚΑΤΩ ΒΟΛΙΜΑ – ΝΑΥΑΓΙΟ
ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΣΙΦΩΝΑ
09:00 ~ 10:30ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΣΙΦΩΝΑ
10:30 ~ 12:00ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΠΕΤΑΛΟ
12:00 ~ 13:00ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΣΧΟΙΝΑΡΙ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΓΙΔΙΤΣΗ
13:00 ~ 14:30ΜΕΣΩ ΒΟΛΙΜΕΣ ΝΥΔΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/08/2020
08:00 ~ 10:00ΛΙΘΑΚΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΝΟΥ
10:00 ~ 14:30ΛΙΘΑΚΙΑ ΓΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ