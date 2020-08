Ζάκυνθος | Ξεκίνησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, υπό αυστηρά μέτρα λόγω κορωνοϊού (photos)

Στο νησί μας συνεδριάζει αυτή την ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στην αίθουσα του 1ου ορόφου της Λέσχης «Ο Ζάκυνθος» στην πλατεία Αγίου Μάρκου.

Στο συμβούλιο παραβρίσκεται και απηύθυνε χαιρετισμό ο Βουλευτής Zακύνθου, Διονύσιος Ακτύπης. Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος. Να τονίσουμε ότι τηρούνται όλα τα μέτρα για την ασφάλεια (μάσκες, αποστάσεις, θερμομέτρηση σε όλους), ενώ η συνεδρίαση πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών

Όπως είναι αναμενόμενο στην ημερήσια ατζέντα των συνεδριάσεων περιλαμβάνονται θέματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία και την προστασία των κατοίκων των νησιών του Ιονίου. Συγκεκριμένα, στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, μετά τις ενημερώσεις που θα κάνει στο σώμα η Περιφερειάρχης Ι.Ν. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου για θέματα που είναι στην επικαιρότητα, επερωτήσεις για την υγειονομική ασφάλεια των κατοίκων των Διαποντίων και την απεικόνιση των κρουσμάτων στον χάρτη του ΕΟΔΥ θα θέσει ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια Νησιά» Θ. Γαλιατσάτος. Επίσης, η περιφερειακή αρχή θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την κουνουποκτονία και την δακοκτονία, τις οποίες θα θέσει η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» Αλ. Μπαλού. Επίσης, η κ. Μπαλού θα ζητήσει ενημέρωση για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγείας στα Διαπόντια και άλλα νησιά, ενώ τέλος ο επικεφαλής της παράταξης «Ανυπότακτο Ιόνιο» Στ. Σαμοϊλης θα θέσει επερώτηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στα νησιά μας.

Άλλα σημαντικά θέματα που πρόκειται να συζητηθούν είναι: α) η Έγκριση 1ης έκδοσης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», β) η απόφαση για τη συμμετοχή της ΠΙΝ ως εταίρος στο εταιρικό σχήμα που θα υποβάλλει την πρόταση με τίτλο: «Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources» και ακρωνύμιο: «AETHER» σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια του προγράμματος: 3INTERREG V/A GREECE-ITALY 2014-2020 και ειδικότερα στην με αρ. πρωτ. 70513 /07.07.2020, 6η πρόσκληση για στρατηγικά έργα». Το θέμα θα εισηγηθεί στο σώμα ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, γ) πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ζάκυνθο, την Λευκάδα, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Το θέμα θα εισηγηθεί η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και θεμάτων Πολιτισμού, κ. Αικατερίνη Μοθωναίου, δ) η έγκριση σύναψης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)/Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ταυτοποίηση ποικιλιών αμπέλου των Ιονίων Νήσων» και ε) η έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Ζακύνθου για την πράξη INTERREG Ελλάδας – Ιταλίας για την πράξη ̈Holistic networking of creative industries via hubs (acronym: [email protected]), στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος.

Αγοραπωλησία στα ορεινά και σκουπίδια

Η αγοραπωλησία στα ορεινά θα απασχολήσει το σώμα την Κυριακή, όπου ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΑΣΑ», Θ. Γαλιατσάτος θα εισηγηθεί το θέμα που θα αφορά «τη θέση της ΠΙΝ στην παράνομη αγοραπωλησία στα ορεινά Ζακύνθου και την παρέμβαση της στην δικαστική διερεύνηση», ενώ επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει και η συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο. Το θέμα θα εισηγηθεί η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», Αλ. Μπαλού.