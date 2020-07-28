Διακοπή Ρεύματος για Τετάρτη και Πέμπτη – Δείτε σε ποιες περιοχές

ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ- ΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ :
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/07/2020
08:00 ~ 09:30ΕΞΩ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΜΑΡΙΕΣ
09:00 ~ 09:45ΕΞΩ ΧΩΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΙ
09:30 ~ 13:30ΓΥΡΙ ΧΩΡΙΟ – ΚΕΡΑΙΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ 30/07/2020
08:00 ~ 12:00ΚΥΨΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΓΓΙΑ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ
12:00 ~ 14:30Μ. ΓΕΡΑΚΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΠΙΣΚΙΝΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
Η ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΩΡΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.cΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.