Η διαφορετική αντιμετώπιση της πανδημίας από ΗΠΑ και Κανάδα σε μια φωτογραφία

Με μία μόνο φωτογραφία -που κάνει τον γύρο του διαδικτύου- μπορεί κανείς να κατανοήσει το πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν την πανδημία του κορωνοϊού οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.

Τα σύνορα Καναδά/Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι τις 21 Αυγούστου, αλλά υπάρχει μια περιοχή όπου οι Αμερικανοί και οι Καναδοί τουρίστες μπορούν να περάσουν σχεδόν ο ένας δίπλα από τον άλλον και αυτή είναι οι Καταρράκτες του Νιαγάρα.

Πρόσφατα πλάνα από τουριστικά σκάφη στους παγκοσμίου φήμης καταρράκτες δείχνουν ένα φορτωμένο από επιβάτες, σκάφος της αμερικανικής εταιρείας Maid of the Mist να πλέει σε ένα πλοίο με εμφανώς πολλοί λιγότερους τουρίστες που διαχειρίζεται η καναδική Hornblower Niagara Cruises. Τα πλοία των ΗΠΑ γεμίζουν με χωρητικότητα 50%, ενώ τα καναδικά ακολουθούν μια πολύ πιο προσεκτική προσέγγιση, με περίπου 15% χωρητικότητα.

«Μπορείτε να δείτε γιατί η πανδημία μαίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στον Καναδά, μόλις δείτε την διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο σκάφη» δήλωσε ένας Καναδός τουρίστας στους δημοσιογράφους. «Το Maid of the Mist ακολουθεί τις οδηγίες των υπαλλήλων υγείας της Νέας Υόρκης» ανέφερε η αμερικανική ταξιδιωτική εταιρεία. «Έχοντας κατά νου την ασφάλεια των επισκεπτών και των υπαλλήλων μας, έχουμε εφαρμόσει μια σειρά αλλαγών στην λειτουργία μας για να διασφαλίσουμε μια ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία». Οι μάσκες προσώπου είναι υποχρεωτικές και έχουν προστεθεί σημάδια για να διατηρούν οι τουρίστες τα μέτρα κοινωνικής απόστασης.

Να σημειωθεί πάντως, πως σε πληθυσμό περίπου 37,6 εκατομμυρίων κατοίκων, ο Καναδάς έχει σχεδόν 114.000 κρούσματα κορωνοϊού από την έναρξη της πανδημίας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, με περίπου 328 εκατομμύρια κατοίκους, έχουν πάνω 4 εκατομμύρια κρούσματα κορωνοϊού.

Πηγή: iefimerida.gr