Ενοίκια: Μείωση 40% για Ιούλιο και Αύγουστο – Η λίστα με τους ΚΑΔ

Στην επέκταση της έκπτωσης κατά 40% στα ενοίκια επαγγελματικής στέγης για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απ. Βεσυροπούλου, απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% των ενοικίων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου δικαιούνται τα ξενοδοχεία και τα λοιπά τουριστικά καταλύματα, τα γραφεία γενικού τουρισμού, τα καταστήματα μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, καφετέριες, μπαρ κ.λπ.), οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών, χερσαίων, θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών, οι κινηματογράφοι, οι λοιπές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και θεαμάτων, τα γυμναστήρια, οι λοιπές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης αθλητικών εγκαταστάσεων και δεκάδες άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων.

Οι δραστηριότητες που εξακολουθούν να θεωρούνται πληττόμενες και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο περιλαμβάνονται σε ένα νέο κατάλογο Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) επιχειρήσεων, ο οποίος συνοδεύει την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυροπούλου και o οποίοw παρουσιάζεται παρακάτω.

Οι φορολογούμενοι που είναι ιδιοκτήτες (εκμισθωτές) των ακινήτων, για τα οποία ισχύουν μειώσεις ενοικίων κατά 40% έχουν το δικαίωμα να συμψηφίσουν το 30% από την απώλεια του 40% των ενοικίων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2020 με τις οφειλές του φόρου εισοδήματος της φετινής φορολογικής δήλωσης ή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2020.

Ποια μισθώματα μειώνονται κατά 40%

Τα μισθώματα των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή της αρχής ή έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοιού.

Τα μισθώματα της κύριας κατοικίας των εργαζομένων των ως άνω επιχειρήσεων, όπου μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος ΣΣ εργαζομένου, και εφόσον συνεχίζει να τελεί σε αναστολή.

Τα μισθώματα της φοιτητικής κατοικίας των τέκνων των ως άνω εργαζομένων, και εφόσον τουλάχιστον ένας εκ των γονέων συνεχίζει να τελεί σε αναστολή.

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εξακολουθούν να πλήττονται και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και δικαιούνται απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης για τους μήνες αυτούς:

33.16Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

47.64Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

49.39Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.22Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.21Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

56.30Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

59.11Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

77.21Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.34Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

79.11Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

90.01Τέχνες του θεάματος

90.02Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02Δραστηριότητες μουσείων

91.03Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

93.11Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ (93.11.10.04)

93.12Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων

93.13Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)

93.21Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94.99.16.02Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών.

