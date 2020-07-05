Αυξάνονται οι πτήσεις προς το Ιόνιο – Στη δεύτερη θέση η Ζάκυνθος

Αυξημένη κίνηση είχαμε στα νησιά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου με τα στοιχεία των πτήσεων να έχουν ως εξής:
ΚΕΡΚΥΡΑ
11 ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (CONDOR/LUFTHANSA/EASYJET/TUI/RYANAIR/HOLIDAY EUROPE/LAUDAMOTION/EUROWINGS)
3 ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ(LOT/ENTER AIR/WIZZ AIR)
2 ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ(TRANSAVIA/CORENDON)
2 ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ(EDELWEISS AIR/SWISS AIR)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ(AUSTRIAN AIRLINES)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ(EASYJET)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ(AIR BALTIC)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ(RYANAIR)
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
4 ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ(TRANSAVIA/TUI)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ(TRANSAVIA)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ(SWISS AIR)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ(SMARTWINGS)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ(EASYJET)
AKTIO
3 ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ(CONDOR)
2 ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ(TRANSAVIA/CORENDON)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ(SMARTWINGS)
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
2 ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ(RYANAIR)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ(RYANAIR)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ(TRANSAVIA)
1 ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ(SMARTWINGS)
Το Σάββατο λοιπόν είχαμε 22 πτήσεις προς την Κέρκυρα, 8 πτήσεις προς τη Ζάκυνθο, 6 πτήσεις προς το Άκτιο και 5 πτήσεις προς την Κεφαλονιά.
Για το διάστημα 1-4 Ιουλίου ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανά προορισμό διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΕΡΚΥΡΑ 54 ΠΤΗΣΕΙΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 26 ΠΤΗΣΕΙΣ
ΑΚΤΙΟ 12 ΠΤΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 7 ΠΤΗΣΕΙΣ
Πηγή: kefaloniapress.gr