Στόχος η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη Ζάκυνθο

•Σημαντικές δράσεις από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, την Αντιπεριφέρεια και άλλους φορείς

Μπορεί οι εκδηλώσεις που θα γίνονταν στο νησί μας με συντονιστή το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την κτηνοτροφία και την τυροκομία να αναβλήθηκαν λόγω πανδημίας, όμως οι δράσεις στο πλαίσιο του έργου INTERREG GREECE-ITALY με τίτλο «Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MOBILAB», που υλοποιείται με εταίρους την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπάρι, τον Μητροπολιτικό Δήμο του Μπάρι και συντονιστή το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, συνεχίζονται.

Το έργο στοχεύει στο να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο για τη μεταφορά της έρευνας και της τεχνολογίας το οποίο θα ενισχύσει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα συστήματα παραγωγής τους. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην τυποποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων προκειμένου να υποστηριχθεί η προέλευση, στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων, στις συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες που εφαρμόζουν νέες μεθόδους και χρησιμοποιούν καινοτόμα προϊόντα, καθώς και στη δημιουργία του Κινητού Εργαστηρίου ελέγχου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

«Είμαστε στη Ζάκυνθο για να στηρίξουμε την κτηνοτροφία του νησιού, την αιγοπροβατοτροφία με το πρόβατο φυλής Ζακύνθου και επίσης, για να στηρίξουμε τα τυροκομικά προϊόντα της Ζακύνθου κυρίως το λαδοτύρι και την πρέτζα και όλα τα άλλα προϊόντα που παράγονται είτε στα αδειοδοτημένα τυροκομεία, είτε σε επίπεδο οικοτεχνίας» δήλωσε στην «Ημέρα» η Λουκία Αικατερινιάδου, Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης e-Gov και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας μίλησε για τη συνεργασία που υπάρχει με το συγκεκριμένο Ινστιτούτο και θα συνεχιστεί με μεγάλο ενδιαφέρον. «Η συγκεκριμένη ομάδα έφερε φοβερά αποτελέσματα και ελπίζουμε να είναι γόνιμα και να έχουν διάρκεια χρόνου. Σχεδιάζεται μάλιστα το επόμενο διάστημα το καινούργιο INTERREG 2021-2027 και τους καλώ να συζητήσουμε για το πώς βλέπουμε το μέλλον στα Ιόνια Νησιά».

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ευστάθιος Κόμης μίλησε για μια ξεχωριστή συνεργασία που θα αναδείξει και σημαντικά ζακυνθινά προϊόντα. «Είμαστε ευτυχείς που για ακόμη μια φορά συνεργαζόμαστε με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα έχει το κτηνιατρικό ινστιτούτο που είναι πολύτιμος βοηθός για τους κτηνοτρόφους μας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία θα προωθήσουμε το Ζακυνθινό πρόβατο και το λαδοτύρι Ζακύνθου και θα βελτιώσουμε αυτά τα προϊόντα».

Σε όλη αυτή την προσπάθεια το Τμήμα Κτηνιατρικής Ζακύνθου, το οποίο υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται στο πλευρό του ΕΛΓΟ Δήμητρα σε ότι χρειαστεί, όπως τόνισε και η κτηνίατρος του τμήματος, Μάριον Οπέλ Καψάσκη. «Θα προσπαθήσω να βοηθήσω όπου μπορώ τους κτηνοτρόφους. Απάνω για το πρόγραμμα αυτό και πάνω για την υγεία των ζώων. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από αρχές του 2021 και ότι χρειαστεί η ομάδα, θα είμαι εδώ για να υποστηρίξω την κτηνοτροφία του νησιού».

Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να βοηθήσει στην ανάπτυξη της ζακυνθινής κτηνοτροφίας και να στηρίξη ακόμα περισσότερο γνωστά, τοπικά τυροκομικά προϊόντα όπως είναι η πρέτζα και το λαδοτύρι.