Η στενή και γλυκιά επαφή μιας Βρετανίδας με μια χελώνα καρέτα καρέτα στο Καλαμάκι (φώτο-βίντεο)

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι θαλάσσιες χελώνας καρέτα καρέτα πλημμυρίζουν το νησί μας, αφήνοντας τα αυγά τους, όπως κάνουν άλλωστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι απολύτως λογικό αρκετοί συμπολίτες μας να τις συναντούν ακόμα και όταν κάνουν το μπάνιο τους, καθώς συνηθίζουν να έρχονται και στα ρηχά. Αυτό συνέβη και με μια Βρετανίδα μόνιμη κάτοικο της Ζακύνθου, η οποία συνάντησε μια χελώνα καρέτα καρέτα και κατάφερε να την βιντεοσκοπήσει αλλά και να καταφέρει να χαϊδέψει το καβούκι της αλλά και το πίσω της πόδι. Κάνοντας απαλές κινήσεις η χελώνα επέτρεψε στη γυναίκα να την πλησιάσει και να την αφήσει να τη χαϊδέψει για λίγο. Η τρυφερή σκηνή αποτυπώθηκε μάλιστα και σε βίντεο.

Είναι αρκετοί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι συναντούν αυτόν τον καιρό χελώνες καρέτα καρέτα, οι οποίες κάνουν το μπάνιο τους και τριγυρίζουν πολύ κοντά στις ακτές, προσφέροντας μαγικές εικόνες σε όσους τις παρακολουθήσουν και τις απαθανατίσουν.

Φυσικά το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου από την πλευρά συνιστά σε όσους λουόμενους συναντήσουν μια χελώνα καρέτα καρέτα να μην εμποδίσουν την πορεία της και να την αφήσουν να πλέει ανέμελα στα όμορφα νερά μας, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια.

Ευχαριστούμε την κ. Varsa Roche για το φωτογραφικό υλικό και το βίντεο

WE want to thank mrs Varsa Roche for the photographs and video footage that gave to us