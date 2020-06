Γευστικό ταξίδι στην τυροκομία Ζακύνθου | Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου INTERREG GREECE-ITALY

Εκδηλώσεις αφιερωμένες στην κτηνοτροφία και την τυροκομία της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς θα διεξαχθούν στις 22 έως 25 Ιουνίου, με συντονιστή το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου INTERREG GREECE-ITALY με τίτλο «Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MOBILAB ». Το έργο «Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MOBILAB » υλοποιείται με εταίρους την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπάρι, τον Μητροπολιτικό Δήμο του Μπάρι και συντονιστή το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το έργο στοχεύει στο να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο για τη μεταφορά της έρευνας και της τεχνολογίας το οποίο θα ενισχύσει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα συστήματα παραγωγής τους.

Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην τυποποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων προκειμένου να υποστηριχθεί η προέλευση, στην εκπαίδευση των ενδιαφερομένων, στις συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες που εφαρμόζουν νέες μεθόδους και χρησιμοποιούν καινοτόμα προϊόντα, καθώς και στη δημιουργία του Κινητού Εργαστηρίου ελέγχου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι εκδηλώσεις θα είναι αφιερωμένες στην κτηνοτροφία και την τυροκομία της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Στις εκδηλώσεις αυτές θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας/καταγραφής στους κτηνοτρόφους των νησιών καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας καταγραφής στα τυροκομεία. Το υλικό που θα παρουσιαστεί είναι κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο. Οι ανοιχτές εκδηλώσεις θα γίνουν σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Πιο αναλυτικά θα διοργανωθούν:

1.Ανοιχτή εκδήλωση στην Κεφαλονιά με τίτλο «Οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκόμοι της Κεφαλονιάς, παράδοση αιώνων» στις 22 Ιουνίου, 8.00μμ, στην πλατεία Βαλλιάνου, στον προαύλιο χώρο της Περιφερειακής Ενότητας

2.Ανοιχτή εκδήλωση στη Ζάκυνθο με τίτλο «Κτηνοτροφία και λαδοτύρι Ζακύνθου» στις 25 Ιουνίου, 8.00μμ, στο προαύλιο της Περιφερειακής Ενότητας.

Και στις δύο εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν τα τοπικά τυροκομικά προϊόντα και πιο συγκεκριμένα

Στην Κεφαλονιά το βαρελίσιο τυρί, το κεφαλοτύρι, το γλυκό κεφαλοτύρι, η μυζήθρα, η πρέντζα, η γραβιέρα, η πικάντικη γραβιέρα, γραβιέρες με αρωματικά και πιπεριές, γιαούρτια κλπ. που παράγονται από την πρώτη ύλη του νησιού από ζώα που εκτρέφονται σε εκτατικές και ημιεκτατικές συνθήκες εκτροφής.

Στη Ζάκυνθο το λαδοτύρι, η λαδογραβιέρα, η γραβιέρα, το βαρελίσιο τυρί και μυζήθρες που παράγονται και αυτά από την πρώτη ύλη του νησιού από ζώα που εκτρέφονται σε εκτατικές και ημιεκτατικές συνθήκες εκτροφής.