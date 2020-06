Ιστορική συμφωνία: «Έπεσαν» οι υπογραφές για την ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας

Υπεγράφη από τους Νίκο Δένδια και Λουίτζι Ντι Μάιο η συμφωνία για οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, μετά από τη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για μια «σημαντική εξέλιξη», εξαπολύοντας παράλληλα… πυρά κατά της Άγκυρας για την υπογραφή του μνημονίου με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

FMs @NikosDendias & @luigidimaio sign the Agreement on the Delimitation of Maritime Zones between #Greece & #Italy

Οι ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας & L. Di Maio υπογράφουν τη Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μεταξύ 🇬🇷 & 🇮🇹@ItalyMFA pic.twitter.com/ncqpktY9xf

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 9, 2020