Δείτε βίντεο: Απίστευτος συνωστισμός και ξύλο για ένα take away ποτό στη Θεσσαλονίκη

Άλλη μια βραδιά με απίστευτο συνωστισμό στη Θεσσαλονική, στα γνωστά στέκια της νεολαίας για ένα take away ποτό.

Οι δρόμοι στην περιοχή κυριολεκτικά ήταν κλειστοί με αποτέλεσμα να επικρατήσει και ένταση. Επεισόδιο είχαμε στη συμβολή των οδών Προξένου Κορομηλά και Καρόλου Ντηλ στη Θεσσαλονίκη, όπου για ακόμη έχει συγκεντρωθεί πολύς κόσμος για να πιει το ποτό του σε καταστήματα που λειτουργούν ως Take Away.

Ενώ πολύς κόσμος παρέμενε λοιπόν έξω από τα μπαρ που λειτουργούν στην περιοχή, κρατώντας σχεδόν κλειστή την οδό Καρόλου Ντηλ για τα ΙΧ, δύο άντρες προσπάθησαν να περάσουν με το αυτοκίνητό τους από το σημείο.

Τότε, ένα άτομο επιτέθηκε στους δύο άντρες με μπουνιές για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Προφανώς ενοχλήθηκε από την προσπάθεια των επιβατών του αυτοκινήτου να περάσουν από το δρόμο.

Με την επέμβαση των ψυχραιμοτέρων, ο θερμόαιμος άντρας απομακρύνθηκε και ο οδηγός με τον συνοδηγό του ΙΧ έφυγαν από το σημείο λίγο πριν φτάσει στον χώρο ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Να θυμίσουμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που στη Θεσσαλονίκη παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα συνωστισμού. Από την πρώτη μέρα της άρσης των απαγορευτικών μέτρων μετακίνησης, στα στέκια αυτά άρχισαν να μαζεύονται κάθε βράδυ νέοι για ένα ποτό στα όρθια, παρά το γεγονός ότι ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πολλές φορές ότι τα take away αλκοολούχα ποτά απαγορεύονται.

Ας ελπίσουμε ότι από τη Δευτέρα που θα ανοίξουν κανονικά τα καταστήματα εστίασης, θα επανέλθει η κανονικότητα και οι αποστάσεις, καθώς οι εικόνες που έρχονται από τα συγκεκριμένα σημεία της πόλης (όπως και από άλλα αντίστοιχα της Αθήνας και άλλων πόλεων), δείχνουν ότι δεν τηρείται κανένα μέτρο προστασίας.

Πηγή: thestival.gr