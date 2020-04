Κορωνοϊός: Έτσι θα είναι τα αεροπορικά ταξίδια την επόμενη μέρα – Δείτε βίντεο

Στα νέα δεδομένα της πραγματικότητας είναι αναγκασμένες να προσαρμοστούν οι αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να εξασφαλίσουν ασφάλεια και προστασία στους επιβάτες τους.

Μία από αυτές είναι και η Emirates, η οποία ανακοίνωσε τα νέα μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει την επόμενη μέρα του κορωνοϊού.

Κενές θέσεις μεταξύ μεμονωμένων επιβατών ή οικογενειών και απαγόρευση αποσκεών στην καμπίνα είναι μερικά από τα μέτρα που θα λάβει η αεροπορική εταιρεία προκειμένου να περιορίσει την διάδοση του κορωνοϊού.

«Η Emirates παίρνει μέτρα εκ των προτέρων με κενές θέσεις μεταξύ των μεμονωμένων επιβατών ή οικογενειακών γκρουπ για την τήρηση των πρωτοκόλλων φυσικής απόστασης» δήλωσε η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Emirates που έχει καθηλώσει τα αεροσκάφη της, ξεκινά σταδιακά τις εργασίες που είχαν κλείσει μετά το ξέσπασμα του κορωνοϊού. Παράλληλα, ξεκίνησε να κάνει τεστ στους επιβάτες, προτού ταξιδέψουν εκτός Ντουμπάι.

From personal protective equipment (PPE) for cabin crew and airport teams to modified inflight services, we have stepped up safety measures for customers and employees at the airport and on board.#FlyEmiratesFlyBetter https://t.co/BNMUXp2vKO pic.twitter.com/UX4mFgQTOW

— Emirates Airline (@emirates) April 21, 2020