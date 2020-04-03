Λιμεναρχείο Ζακύνθου: Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΑΡ. 245 ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/Ε.Μ.Κ. ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 03-04-2020/16:00 UTC
1. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΜΑΡΙΝΕΣ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ Ή ΟΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ:
(Α) ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ.
(Β) ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥΣ Η` ΑΛΛΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.
2. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΠΛΕΟΥΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ Ή ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΠΛΕΥΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΛΙΜΕΝΑ Ή ΟΡΜΟ.
3. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ VHF 12 ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡΙΘΜ. 26950-28117 ΚΑΙ 26950-28118.
ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ
Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ
Ώρα έκδοσης:03/04/20 16:00 UTC
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 245 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020/1600 UTC
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 03-04-20/09 UTC
ΧΑΜΗΛΟ 1004 ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΣΙΔΡΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΡΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1001 ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΙΣ 03/21 UTC.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1011 ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ 1018 ΣΤΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 20.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 03/22 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 20.00, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 22.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 04/04 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 19.50, ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 04/04 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 04/04 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 28.00
ΑΠΟ 03/19 UTC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 04/04 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΜΠΟΥΤ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΑΠΟ 03/19 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 04/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΣΙΔΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΑΠΟ 04/01 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 04/04 UTC
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 37.00
ΑΠΟ 04/01 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 04/04 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΑΠΟ 04/01 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 04/04 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΑΠΟ 04/01 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 04/04 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8