Κορωνοϊός – Το παιδικό βιβλίο που δίνει συμβουλές κανόνων υγιεινής

Οι γονείς που προσπαθούν να πείσουν απεγνωσμένα τα παιδιά τους να πλύνουν τα χέρια τους καταφεύγουν στον Βρετανό συγγραφέα παιδικών βιβλίων και εικονογράφο, Τόνι Ρος, ο οποίος είδε να εκτοξεύονται την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού οι πωλήσεις του «I Don’t Want to Wash My Hands!» με πρωταγωνίστρια τη Μικρή Πριγκίπισσα.

Το παιδικό βιβλίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2001 και ακολουθεί τη Μικρή Πριγκίπισσα, η οποία δέχεται επανειλημμένα τη συμβουλή να πλένει τα χέρια της, όταν επιστρέφει από τον κήπο, μετά το παιχνίδι με τον σκύλο της, μετά από φτέρνισμα. «Γιατί;» διαμαρτύρεται η Μικρή Πριγκίπισσα που δεν θέλει να της λένε τι να κάνει. «Λόγω των μικροβίων και της βρομιάς» απαντά η οικιακή βοηθός.

Όταν όμως το κορίτσι μαθαίνει για όλα τα φοβερά πράγματα που έχει στα χέρια της, όταν δεν τα πλένει και μπορεί να την κάνουν να αρρωστήσει, όχι μόνο ακολουθεί τη συμβουλή, αλλά απαιτεί απ’ όλους να πλένουν τα χέρια τους.

Τον τελευταίο μήνα οι πωλήσεις του βιβλίου του Τόνι Ρος αυξήθηκαν πάνω από 2000% λόγω των νέων οδηγιών υγιεινής που συνδέονται με την πανδημία του κορονοϊού.Η εκδοτική εταιρεία Andersen Press ανακοίνωσε ότι υπάρχει «πρωτοφανής ζήτηση» για το βιβλίο, με τις πωλήσεις να αυξάνονται περισσότερο από 2.000% τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020.

Το βιβλίο, όπως ανέφερε, θα ανατυπωθεί άμεσα. «Ζούμε παράξενες στιγμές» δήλωσε στην εφημερίδα «The Guardian» ο Πολ Μπλακ από την Andersen Press. «Όλοι προσπαθούν απλώς να βρουν τον δρόμο τους μέσα από αυτό – τώρα περισσότερο από ποτέ με τα παιδιά στο σπίτι και τους γονείς να νιώθουν την πίεση της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, ενώ οι ίδιοι είναι εργαζόμενοι με τηλεργασία, φαίνεται ότι τα βιβλία βοηθούν τους ανθρώπους να έχουν ανοικτές και ειλικρινείς συζητήσεις με τους μικρούς, χωρίς να είναι πολύ δραματικοί και να τους τρομάζουν. Από όλες τις οδηγίες που ξέρουμε το πλύσιμο των χεριών μας είναι το σημαντικότερο που μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε τη διάδοση του ιού» παρατήρησε.

Ο συγγραφέας του βιβλίου, ο οποίος είναι σε απομόνωση λόγω των μέτρων προφύλαξης για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας δήλωσε ότι δεν ανέμενε την τεράστια επιτυχία του βιβλίου, μετά από τόσα πολλά χρόνια.

Ο Τόνι Ρος εξήγησε ότι έγραψε το «I Don’t Want to Wash My Hands!» που εντάσσεται σε σειρά εικονογραφημένων βιβλίων με τη Μικρή Πριγκίπισσα με βάση τις εμπειρίες από τα δικά του παιδιά. «Ήταν πολύ δύσκολο να τους πείσω να πλένουν τα χέρια τους. Ως γονιός όταν το έγραψα είχα τη νοοτροπία που κυριαρχεί και τώρα, να κρατήσω τα παιδιά μου υγιή, φροντίζοντας να μην πεθάνουν από μικρόβια. Ήμουν αρκετά νευρωτικός στο να πλένουν τα χέρια τους, αλλά τα παιδιά μου δεν ήταν – εγώ ήμουν ενοχλητικός» ανέφερε.

