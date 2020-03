Λευκάδα: Ξεκίνησε η διανομή Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής στους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δίπλα στους οικονομικά αδύναμους και ευπαθείς πολίτες – Ξεκίνησε η διανομή Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής στους ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ στην Π.Ε. Λευκάδας

Ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας η διανομή τροφίμων (φασόλια, φακές, ρύζι, μακαρόνια, ζάχαρη, γάλατα, κλπ.) και βασικών υλικών διαβίωσης (απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, βρεφικές πάνες, καθαριστικά, κλπ.) στους δικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Μάλιστα, λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού, οι δικαιούχοι δεν θα προσέρχονται στο Διοικητήριο για να παραλάβουν τα δέματά τους με τη βοήθεια, αλλά θα τους διανέμονται στις οικίες τους από συνεργεία της Π.Ε. Λευκάδας.

Παρών στο ξεφόρτωμα των τροφίμων και των υλικών στο Διοικητήριο και στη δημιουργία δεμάτων για κάθε δικαιούχο από τα στελέχη της Π.Ε. Λευκάδας και ο Αντιπεριφερειάρχης, Ανδρέας Κτενάς, ο οποίος δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδη Τσαγκαροπούλου – Κράτσα, που με την γρήγορη αντίδρασή της και τις καίριες παρεμβάσεις της ‘έσωσε’ αυτό το πολύτιμο για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας Πρόγραμμα, που ήταν ανενεργό από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Επίσης, τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής, Δημόσιας Υγείας και Απασχόλησης Κώστα Ζορμπά, για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας για άμεση χορήγηση της βοήθεια του ΤΕΒΑ στη Λευκάδα, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Καθώς και, τα υπηρεσιακά μας στελέχη για την πολύτιμη συμμετοχή τους στην υλοποίηση του Προγράμματος κάτω από τις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει σήμερα η πανδημία του κορωνοϊού.

Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από όλους μας. Ως νέα Περιφερειακή Αρχή θα έχουμε την πλέον αποτελεσματική διαχείριση του Προγράμματος, με στόχο την ανακούφιση και την στήριξη των οικονομικά αδυνάμων και ευπαθών συμπολιτών μας.».

Τι είναι το ΤΕΒΑ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), στα αγγλικά Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD), συμβάλλει στην ανακούφιση των ασθενών ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται από την φτώχεια, προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Έτσι, εκτός από βοήθεια σε τρόφιμα και βασικό υλικό, το ΤΕΒΑ παρέχει επίσης συνοδευτικά μέτρα, τα οποία συνίστανται στην παροχή συμβουλών και καθοδήγησης στους τελικούς ωφελόμενους.

Το ΤΕΒΑ αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος διανομής τροφίμων για τους απόρους (MDP) στην ΕΕ και για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 παρέχει κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 3,8 δισ. ευρώ.

Σε κάθε κράτος-μέλος το ΤΕΒΑ εφαρμόζεται μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπου για την Ελλάδα είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Για τα Ιόνια Νησιά την υλοποίηση του ΕΠ ΕΒΥΣ έχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν τρόφιμα και βασικά υλικά αγαθά του ΤΕΒΑ

Πλέον δικαιούχοι του ΤΕΒΑ είναι μόνο όσοι δικαιούνται και το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) βάσει εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Μάλιστα η αίτηση γίνεται μέσα από την πλατφόρμα του ΚΕΑ όπου ο αιτών δηλώνει την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στη συνέχεια ενημερώνεται ο δικαιούχος – ωφελούμενος και παραλαμβάνει τη βοήθεια από τα σημεία που υποδεικνύει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ούτε γίνονται αιτήσεις μέσω της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ούτε εγκρίνονται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων οι δικαιούχοι.

Αν ωστόσο, υπάρχει κάποιος που θέλει να πραγματοποιήσει καταγγελία, μπορεί να το κάνει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία είναι το Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών που αφορούν το ΤΕΒΑ.