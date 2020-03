Κορωνοϊός | Κατέρρευσε ξενοδοχείο στην Κίνα που λειτουργούσε ως καραντίνα για ασθενείς [βίντεο]

Ξενοδοχείο στην νοτιοανατολική πόλη της Κίνας Quanzhou που σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιείτο ως καραντίνα για άτομα θετικά στον κορωνοϊό κατέρρευσε παγιδεύοντας στα ερείπιά του δεκάδες ανθρώπους.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τα ερείπια του ξενοδοχείου και ομάδες διάσωσης να ψάχνουν σε αυτά. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 23 άτομα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020