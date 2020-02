Ο Ζακυνθινός Νίκος Καποδίστριας Διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

Ο Ζακυνθινός Νίκος Καποδίστριας ανακηρύχθηκε με άριστα Διδάκτωρ τους Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε δημοσίευμα του panagiotisandriopoulos.blogspot.com, αναφέρεται:

Ο νέος και φέρελπις ιστορικός Νίκος Καποδίστριας, με σπουδές και ερευνητική εργασία στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, ως υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, μας έχει δώσει μέχρι τώρα πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες που αφορούν κυρίως στον τόπο καταγωγής του, στην Ζάκυνθο. Ανάμεσά τους:

– Το προσφερτό φέουδο του Μερκάτη στο Μπανάτο της Ζακύνθου (τέλη 18ου αιώνα). Ι΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Κέρκυρα 30 Απριλίου – 4 Μαΐου 2014.

– Ιόνιοι άρχοντες και κλήρος στα χρόνια αρχιερατείας του Σωφρόνιου Κουτούβαλη (1759-1782). Θησαυρίσματα/Thesaurismata (έκδοση Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας) 44 (2014), 345-360.

– «Violence and Politics: Ideologies, Identities, Representations», Third Colloquium of Young Researchers, 14, 15 & 16 January 2016, Faculty of History and Archaeology, University of Athens.

– Μορφές διατάραξης της «θείας τάξης» στα ζακυνθινά χρονικά και η οργάνωση της συλλογικής μνήμης (17ος -18ος αι.).

Επομένως, το γεγονός ότι την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με άριστα ομόφωνα, δικαιώνει τους ερευνητικούς κόπους του και ανοίγει γι’ αυτόν νέες προοπτικές σοβαρής και ουσιαστικής επιστημονικής εργασίας.

Ο Νίκος Καποδίστριας, γιος του ποιητή π. Παναγιώτη Καποδίστρια και της ευγενεστάτης Φωτεινής, υπέβαλε και υποστήριξε στην αρμόδια επταμελή επιτροπή την διδακτορική του διατριβή, με θέμα: «Στάσεις και μορφές αρχοντικής εξουσίας στη βενετική Ζάκυνθο. Η οικογένεια Μακρή και τα «Ορλωφικά» (1770)».

Στην παρουσίαση παρέστη και η ακαδημαϊκός Χρύσα Μαλτέζου, επί σειρά ετών διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας.

Η επιτροπή επήνεσε την ερευνητική εργασία του Νίκου Π. Καποδίστρια, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι φωτίζεται επαρκώς μια σημαντική πτυχή της ιστορίας της βενετικής Ζακύνθου μέσα από πολύτιμο αρχειακό υλικό, κατάλληλα επεξεργασμένο.

Εν όψει της επετείου των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ας ελπίσουμε ότι θα αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς νέοι επιστήμονες, όπως ο Νίκος Καποδίστριας, με ικανό επιστημονικό οπλισμό, «με λογισμό και μ’ όνειρο».

Πηγή: panagiotisandriopoulos.blogspot.com

Φωτό: panagiotisandriopoulos.blogspot.com