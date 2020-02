Βασιλιάς στη Μασσαλία ο Στέφανος!

Για 2η σερί χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πρωταθλητής στο Open 13 (ATP 250) της Μασσαλίας.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε σε 1.25′ με 6-3,6-4 του Φέλιζ Οζέ Αλιασίμ στον τελικό της Κυριακής και υπερασπίστηκε τον τίτλο του που είχε κατακτήσει το 2019 στο γαλλικό λιμάνι.

Μάλιστα από το 2019 «τρέχει» ένα σερί 8-0 νίκες έχοντας 16-0 στα σετ! Είναι ο 5ος τίτλος καριέρας για τον Στέφανο Τσιτσιπά σε 10 τελικούς.

Το 3o back to back

Ο Τσιτσιπάς έχει πλέον 2 τρόπαια στη Μασσαλία ενώ έχει κερδίσει τον τίτλο στο Εστορίλ, στη Στοκχόλμη και στο Λονδίνο (ATP Finals).

Είναι ο 3ος τενίστας που κερδίζει δυο συνεχόμενα τρόπαια στο Open 13 μετά από τους Μαρκ Ροσέτ (1993, 1994) και Τόμας Ένκβιστ (1997, 1998).

Ο τίτλος του στη Μασσαλία του δίνει 250β στην παγκόσμια κατάταξη (παραμέμει στο Νο6) και τον κάνει πλουσιότερο κατά 116.000 ευρώ.

