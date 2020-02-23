Piccolo Καρναβάλι Ζακύνθου (Κυριακή 3μ.μ.) | Ζωντανή μετάδοση από το ΙΟΝΙΑΝ TV – Δείτε τις φετινές συμμετοχές.

Η αγωνία και η χαρά κορυφώνεται σήμερα Κυριακή 23 Φεβρουαρίου για εκατοντάδες παιδιά των δημοτικών και των νηπιαγωγείων της Ζακύνθου που θα συμμετέχουν στο Piccolo Καρναβάλι μεταφέροντας κέφι και φαντασία στην πόλη.
Η παρέλαση θα μεταδοθεί live από το ΙΟΝΙΑΝ tv στις 3 μ.μ.
Στο piccolo θα συμμετέχουν 18 πληρώματα τα οποία σύμφωνα με την καρναβαλική είναι τα εξής:
1. ΑΡΜΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ
2. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ «Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΕ» (ΣΥΝΟΔΟΙ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ – ΜΕΛΤΑ ΔΙΑΦΙΓΓΕΛΗ )
3. 6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ». (ΣΥΝΟΔΟΣ:ΣΟΝΙΑ ΞΕΝΟΥ)
4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ» (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΣΑΝΤΡΑ ΜΑΡΟΥΔΑ)
5. ΑΡΕΤΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΚΛΟΟΥΝ».(ΣΥΝΟΔΟΣ: ΜΑΛΒΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ – ΜΙΜΙΚΑ ΚΟΜΙΩΤΗ)
6. 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΙΟ» (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΤΟ΄ΠΕ ΤΟ΄ΠΕ Ο ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ» (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΝΙΚΗ ΜΑΛΑΦΟΥΡΗ )
7. 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 2Ο & 7Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΑΡΛΕΚΙΝΟΙ». (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΒΙΚΥ ΒΙΤΣΟΥ)
8. 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΑΣΤΕΡΙΞ – ΟΒΕΛΙΞ). (ΣΥΝΟΔΟΣ: ANNA KOΠANA)
9. 4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΜΠΕΛΑΔΕΣ». (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΤΟΥ)
10. 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΦΛΙΝΣΤΟΟΥΝΣ». (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΜΑΥΡΑ ΚΩΣΤΑΚΗ)
11. 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ». (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ)
12. 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΒΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΑΔΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΜΙΝΙ & ΜΑΟΥΣ». (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΗΣ)
13. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΡΟΥΑ ΜΑΤ». (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ)
14. 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΩΜΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟΥ. (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΣΚΙΑΧΤΡΑ». (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΡΜΠΕΣΗΣ)
15. 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΤΖΙΝΑ ΚΟΚΛΑ)
16. 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΑΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «ΤΟ ΚΟΥΚΕΣΙ» «ΘΩΜΑ ΕΙΣΑΙ ΣΠΙΤΙ;» (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ)
17. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) «ΝΑΥΤΑΚΙΑ». (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΜΙΩΤΗ)
18. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) ) «ΚΕΡΔΙΣΕ ΜΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΣΕ ΚΑΝΩ ΝΑ ΓΕΛΑΣ!». (ΣΥΝΟΔΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ)
Πριν από το Piccolo στις 12 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Αποκριάτικο πάρτυ από το γκρουπ FRIENDS “PORTATIF” στο BURGER HOOD (Αλεξ. Ρώμα), ενώ αμέσως μετά την παρέλαση στις 5μ.μ. ο αθλητικός γυμναστικός σύλλογος «ΗΛΙΔΑ» θα παρουσιάσει σύγχρονες χορογραφίες. Θα ακολουθήσειι ο σύλλογος Ακροβατικής και ενόργανης «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» που θα παρουσιάσει πρόγραμμα Γυμναστικής αλλά και η “Acro Academy” που θα παρουσιάσει ακροβατική γυμναστική.