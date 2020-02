Επιστολή διαμαρτυρίας του Βουλευτή στην εταιρεία που διαφημίζει το Ναυάγιο ως τουρκικό αξιοθέατο

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο Βουλευτής Ζακύνθου Δ. Ακτύπης στην εταιρεία «Aldi», με την οποία τους επισημαίνει το λάθος τους και τους ζητά να αποκαταστήσουν την αλήθεια, εκδίδοντας επίσημη ανακοίνωση.

Η επιστολή του Βουλευτή

Αγαπητή ομάδα του Aldi

Ονομάζομαι Διονύσιος Ακτύπης και είμαι μέλος του Ελληνικού Kοινοβουλίου, εκλεγμένος στην εκλογική περιφέρεια της Ζακύνθου. Προσφάτως διαπίστωσα ότι στην προσπάθειά σας να προωθήσετε ένα πακέτο διακοπών στην Τουρκία με τον τίτλο “Τουρκία μπλέ ταξίδι”, η ομάδα των «ειδικών» σας λανθασμένα χρησιμοποίησε μια φωτογραφία απο την εξαιρετικά διάσημη παραλία «Ναυάγιο» η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νησί της Ζακύνθου.

Θεωρώ δεδομένο, ότι θα προχωρήσετε σε άμεσες ενέργειες έτσι ώστε να διορθωθεί το λυπηρό αυτό λάθος. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρξει από πλευράς σας επίσημη ανακοίνωση στην οποία θα διευκρινίζετε ότι η παραλία «Ναυάγιο» στην πραγματικότητα βρίσκεται στo ελληνικό νησί της Ζακύνθου και όχι στην Τουρκία. Πιστεύω ότι είμαι επαρκώς σαφής. Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Διονύσιος Ακτύπης

Βουλευτής Ν. Ζακύνθου

Dear Aldi Team,

My name is Dionysios Aktypis and I am a Member of the Greek Parliament, elected in the constituency of Zakynthos. It recently came to my attention that in effort to promote and advertise a holiday deal to Turkey, “Turkei Blaue Reise” (Turkey blue travel), your team of “experts” mistakenly used a picture of our famous “Navagio” beach located on the island of Zakynthos, Greece.

I take it for granted that you will proceed to immediate actions in order to correct this rather regrettable mistake. Furthermore, there has to be issued an official statement on your behalf, clarifying that the “Navagio” beach is actually located on the Greek island of Zakynthos and not in Turkey. I believe that I have made myself quite clear. I reserve the right to take further legal steps.

Dionysios Aktypis

Member of the Greek Parliament