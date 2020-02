Σημαντική διάκριση των εστιατορίων «Melia, Lesante Blu Hotel» και «Νόμπελος»

«FNL BEST RESTAURANT AWARDS 2020»

Το ζακυνθινό εστιατόριο Melia, Lesante Blu Hotel και το Νόμπελος κέρδισαν βραβεία στο FNL Best Restaurant Awards 2020, στην κατηγορία «Σύγχρονη ελληνική κουζίνα» και «Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα» αντίστοιχα. Και τα δύο εστιατόριά μας κέρδισαν από ένα αστέρι και φέτος είναι η πρώτη φορά που μπήκαν στη λίστα αυτής της κορυφαίας γαστρονομικής διοργάνωσης.

Είναι ιδιαιτέρως τιμητικό να υπάρχουν τέτοια εστιατόρια στο νησί μας, τα οποία κερδίζουν τιμητικές διακρίσεις ανάμεσα από χιλιάδες άλλα ανά τη χώρα. Τα εστιατόρια αυτά προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες, άξιες πολλών συγχαρητηρίων, ανεβάζουν τον πήχη των γεύσεων στη Ζάκυνθο και μας προσφέρουν μοναδικές γεύσεις.

Τι είναι το FNL Best Restaurant Awards

Τα FNL Best Restaurant Awards, είναι μια διοργάνωση, η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη και την επιβράβευση της αριστείας στην ελληνική εστίαση.

Η κριτική επιτροπή των FNL Best Restaurant Awards, που είναι 15μελής, πραγματοποιεί αμέτρητα ταξίδια και δοκιμές σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Διεξάγονται ατέλειωτα παραγωγικά debates και ανταλλαγές απόψεων. Έτσι, η τεχνογνωσία και το πάθος της πιο έμπειρης και έγκυρης ομάδας γευσιγνωστών που διαθέτει η χώρα μας, διαμόρφωσαν και φέτος τη λίστα με τα καλύτερα εστιατόρια της χώρας μας, η οποία διαθέτει κυριολεκτικά τα πάντα: street food, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, μοντέρνα bistrot αλλά και διεθνή υψηλή γαστρονομία.

Οι νέες διακρίσεις είχαν και φέτος την ολιστική προσέγγιση και το καθολικό αίσθημα που διαπνέει το FNL Guide και δεν είναι άλλο από το ότι: διεθνής ή εγχώρια, fancy ή casual, νυν υπέρ πάντων, η γεύση, η φαντασία και η δημιουργικότητα των chefs. Η τελετή απονομής των FNL Best Restaurant Awards 2020 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020, το βράδυ στο Ecali Club. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γιώργος Καπουτζίδης.