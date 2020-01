Μαθητές του ΕΠΑΛ θα «γνωρίσουν» έργο του ΕΣΠΑ

ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΡΑΣΗ «ΑΤ THE SCHOOL OF OPEN COHESION»

Με την παρουσία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών όλων των σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μετέχουν στη δράση «At the School of Open Cohesion-ASOC» σε ενημερωτική συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκινά ουσιαστικά η πιλοτική υλοποίησή της στις 3 Περιφέρειες (Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου) για το έτος 2019-2020.

Από τα Ιόνια νησιά συμμετέχει ένα σχολείο ανά Περιφερειακή ενότητα, και συγκεκριμένα: 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας, 1ο ΕΠΑΛ Αργοστολίου Κεφαλονιάς και Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ζακύνθου.

Στο πλαίσιο της δράσης που αφορά στην Επικοινωνία και Πληροφόρηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε, ομάδες παιδιών από κάθε σχολείο ηλικίας 14-17 ετών θα επιλέξουν και θα παρακολουθήσουν ένα έργο που υλοποιήθηκε ή υλοποιείται στην περιοχή τους. Μετά την εκπόνηση της εργασίας οι μαθητές θα αναζητήσουν τρόπους για να επικοινωνήσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους όπως πχ με τη δημιουργία ενός video, με events, κλπ. Στόχος της δράσης είναι η γνωριμία και η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ιόνια Νησιά μέσω της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ανοικτών δεδομένων και τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας.

Η δράση καταλήγει σε διαγωνιστική διαδικασία μέσα από την οποία μια σχολική ομάδα από κάθε Περιφέρεια θα βραβευτεί, με έπαθλο ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2020 κατά την Ευρωπαϊκή εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities).

Στη συνάντηση συμμετείχαν 2 υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί από κάθε συμμετέχουσα σχολική μονάδα που ενημερώθηκαν για τις πολιτικές συνοχής της ΕΕ, το πλαίσιο και τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ, ενώ ο Ιταλός συντονιστής της ομάδας ASOC Ιταλίας Gianmarco Guazzo παρουσίασε τον τρόπο υλοποίησης του 1ου μαθήματος και την εξέλιξη του προγράμματος στους 4 μήνες που ακολουθούν μέχρι την ολοκλήρωσή του τον Μάιο 2020.