«Ετεοκλής» | Αμ δε που φεύγει! – Μένει και… θα μας ταλαιπωρήσει – Αναγγελία θυελλωδών ανέμων

Μας είχαν ενημερώσει ότι η νέα κακοκαιρία με την ονομασία «Ετεοκλής» θα ήταν… εξπρές, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.
Πριν από λίγο το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής εξέδωσε ανακοίνωση όπου ζητάει τη λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. 461 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 14-12-2019/09:30 UTC ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΜΑΡΙΝΕΣ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ Ή ΟΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ:
(Α) ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ.
(Β) ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥΣ Η` ΑΛΛΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.
2. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΠΛΕΟΥΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ Ή ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΠΛΕΥΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΛΙΜΕΝΑ Ή ΟΡΜΟ.
3. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ VHF 12 ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡΙΘΜ. 26950-28117 ΚΑΙ 26950-28118.
ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ».