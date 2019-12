Ο κύκλος της αβεβαιότητας έκλεισε στο TEDx Πάτρας 2019

Το TEDxPatras 2019 ολοκληρώθηκε, μα παραμένει ζωντανή μία πλειάδα ερωτημάτων με αβέβαιη απάντηση. Τελικά εμείς πως αντικρύζουμε την Αβεβαιότητα;

Το κεντρικό θέμα του φετινού TEDxPatras ήταν η «Αβεβαιότητα/Uncertainty».

Η αβεβαιότητα υπάρχει παντού γύρω μας. Τη συναντάμε στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή. Την αντιμετωπίζουμε ή την αξιοποιούμε σε ποικίλους τομείς: στις επιστήμες, στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, στην οικονομία, στον πολιτισμό. Αβεβαιότητα για έναν ή περισσότερους. Για μια ζωή ή περισσότερες. Για μια κοινωνία ή περισσότερες. Για όλο τον κόσμο. Για το τώρα και το μετά. Για το σήμερα και το αύριο.

Το TEDxPatras 2019 φιλοξένησε ομιλητές που μοιράστηκαν με το κοινό τις δικές τους ξεχωριστές ιστορίες σχετικά με την πορεία που χαράζουμε σε συνθήκες αβεβαιότητας, το θάρρος που χρειάζεται να επιδείξουμε, τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, τις ευθύνες που απαιτείται να αναλάβουμε και τον τρόπο που μπορούμε να οραματιστούμε το μέλλον.

Στη σκηνή του TEDxPatras παρευρέθηκαν και φέτος σπουδαίοι και διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές μεταφέροντας ιδέες και οράματα για να εμπνεύσουν, να προβληματίσουν και να μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε την έννοια της δικής μας «αβεβαιότητας» και πραγματοποιηθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών σήμερα Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019.

Το να είσαι ανταποκριτής σε πολεμικά μέτωπα σημαίνει να έρχεσαι ευθέως αντιμέτωπος με την αβεβαιότητα ή μάλλον, με μια σειρά από αβεβαιότητες. Η Sophie Nivelle-Cardinale ξενάγησε στα εθιστικά στοιχεία της δουλειάς του πολεμικού ανταποκριτή. Ο Peter Sage απεδειξε γιατί οι προκλήσεις είναι όχι μόνο αναπόφευκτο, αλλά ευπρόσδεκτο μέρος της ατομικής μας εξέλιξης. Μπορεί, άραγε, μια επιστήμη όπως η γεωπολιτική να πάψει να διέπεται από στεγανά και να απαλλαγεί από την αβεβαιότητα; Ο Όθων Αναστασάκης, Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών στο St Antony’s College και Διευθυντής του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης προβλημάτισε από τη σκηνή του TEDxPatras 2019. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε βέβαιοι για τόσο λίγα ως προς τη θέση μας στον κόσμο; Μας προετοιμάζει η εκπαίδευση να αγκαλιάσουμε την αβεβαιότητα; Καταλαβαίνουμε ποτέ, τελικά, το νόημα του να είσαι άνθρωπος; Η Rosa Doran κάλεσε τους θεατές σε ένα νοερό ταξίδι προς την παιδεία, την ευαισθητοποίηση και την αβεβαιότητα στη Γη.

Ο Αστυάναξ Κανακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Norbloc, έμαθε να ζει και μάλιστα να εξελίσσεται με εφόδιο την αίσθηση αβεβαιότητας και μίλησε για μια ιδιαίτερη και καινοτόμα τεχνολογία, το “Blockchain” η οποία μπορεί να οδηγήσει, όπως υποστήριξε στον επαναπροσδιορισμό δύο κύριων πτυχών της ζωής που μέχρι τώρα βρισκόντουσαν στην κρατική δικαιοδοσία, των χρημάτων και της ταυτότητας. Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται και τα λάθη δεν επιτρέπονται, πώς αποφασίζεις πόσο να μείνεις και πότε να φύγεις; Η Χριστίνα Ψαρρά, συντονίστρια ανθρωπιστικών προγραμμάτων και ερευνήτρια, χρόνια ενεργή σε προγράμματα ανθρωπιστικής προσφοράς, με εφόδιο τις εμπειρίες της ανέδειξε την αξία του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Σε έναν κόσμο που αποζητά διακαώς τη διαρκή εξέλιξη σε ρυθμούς που συχνά υπερβαίνουν την ίδια την ταχύτητα του φωτός ποιος κατακτά τελικά την πρώτη θέση στις προτεραιότητές μας, το κέρδος ή η προστασία του περιβάλλοντος; Ο James Bridle, συγγραφέας και καλλιτέχνης, παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, την επίδρασή της στην Ελλάδα και το φυσικό περιβάλλον, και θα διερεύνησε εναλλακτικές λύσεις.

Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Νίκος Παπαδογιάννης προσέγγισε το θέμα της «Αβεβαιότητας» μέσα από τις σκέψεις και τα συναισθήματα που γεννιούνται μπροστά σε νέα βήματα και εγχειρήματα καταλήγοντας ότι η συνθήκη της Αβεβαιότητας είναι ίσως ζήτημα… πρόσληψης. Η Συνιδρύτρια του Women On Top και συγγραφέας, Στέλλα Κάσδαγλη φανέρωσε ότι… η αβεβαιότητα είναι γένους θηλυκού. Μπορεί να έχει η αβεβαιότητα θετικό πρόσημο για την ανθρώπινη ύπαρξη που παρασύρεται στη δίνη της; Για τον Αναστάσιο Σταλίκα, Καθηγητή Ψυχολογίας, η απάντηση είναι “ΝΑΙ”. Αρκεί να κατανοήσει κανείς ότι η αβεβαιότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης διαδρομής. Είναι η αβεβαιότητα αναπόσπαστο κομμάτι του ταξιδιού για όσους αναζητούν την ανεξαρτησία και την ελευθερία; Η μεταφράστρια και συγγραφέας Χίλντα Παπαδημητρίου μοιράστηκε τον πλούτο μιας πορείας χαραγμένης πάνω σε τολμηρές επιλογές- χαρτογραφώντας τα στοιχεία που κάνουν τη διαχείριση της αβεβαιότητας να μοιάζει με την τέχνη της μετάφρασης. Μπορεί η κάθε είδους γραφή, σε έναν αβέβαιο κόσμο, να λειτουργήσει και θεραπευτικά; Για τον Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, αν αποδεχτούμε άφοβα την ύπαρξη και την λειτουργία της στην καθημερινή μας ζωή, η αβεβαιότητα αποδεικνύεται εξαιρετική πηγή έμπνευσης, που χαρακτηρίζει και ενεργοποιεί τις πρακτικές του εφαρμοσμένου πολιτισμού. Η εκπαιδευτικός και ερευνήτρια Μαρία Ντάβου μοιράστηκε το όραμά της για μια εκπαίδευση που θέτει την αβεβαιότητα στο κέντρο του ταξιδιού που μοιράζονται μαθητές και εκπαιδευτικοί. Γιατί το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία που τη διέπουν αβεβαιότητες, είναι ένα σύνολο από εφησυχασμένους πολίτες. Τι αντίκτυπο έχει μια διάγνωση Parkinson, ειδικά όταν σε βρίσκει στην ηλικία των 36 ετών; Ξετυλίγοντας μια αφήγηση που προϋποθέτει την αναδρομή σε δύσκολες στιγμές, ο Alex Flynn οδήγησε το κοινό του TEDxPatras 2019 σε μια διαδρομή που κόβει την ανάσα-ακριβώς όπως και οι προκλήσεις που φέρει εις πέρας ανά τον κόσμο, ξεπερνώντας κάθε φορά τα ανθρώπινα όρια.

Εκτός από τους ομιλητές, στην κεντρική σκηνή του TEDxPatras 2019, 4 καλλιτεχνικές δράσεις, μια μουσικός, δυο καλλιτεχνικά σχήματα και μία ραδιοφωνική ομάδα συνέπραξαν για να δώσουν το δικό τους χρώμα και ύφος στην εκδήλωση. Πρόκειται για τους Ειρήνη Σκυλακάκη, Murmur, Carte Postale και UP FM. Για τρίτη χρονιά φέτος, ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος είναι ο οικοδεσπότης στη σκηνή του TEDxPatras 2019.

Η αναμέτρηση με την Αβεβαιότητα για το κοινό του TEDxPatras 2019 δε θα ήταν με βεβαιότητα η ίδια αν δεν είχε πλαισιωθεί από διαδραστικά παιχνίδια και εργαστήρια. Δράσεις παράλληλες με τις ομιλίες έδωσαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να διασκεδάσουν,να σκεφτούν, να προβληματιστούν, να εμπνευστούν, να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, να δοκιμαστούν κάτω από το πρίσμα της Αβεβαιότητας.

To City Mural, η πρωτότυπη εικαστική αναπαράσταση της πόλης γέμισε με χρώματα από το κοινό, το οποίο σε ρόλο εμπνευσμένου καλλιτέχνη αποτύπωσε με την επιλογή του χρώματος την τρέχουσα διάθεσή του. Έγινε και η απαιτούμενη σφυγομέτρηση των συναισθημάτων από το Mood Meter για να διαπιστωθεί πώς αυτά διακυμάνθηκαν κατά τη διάρκεια του event. Πύργοι Jenga οπτικοποίησαν την κοινή σε όλους αίσθηση πως… πιάσαμε ταβάνι, tedx-τρολ και tedx-ωτικά αναμετρήθηκαν στην αιώνια και αβέβαιη διαμάχη του καλού με το κακό. Σαπουνόφουσκες με αβέβαιη διάρκεια ζωής ταξίδεψαν με καύσιμο τη δύναμη μιας ανάσας. Και τα workshops του community συγκέντρωσαν TEDxSters και ομιλητές σε μια κοινή εμπειρία για να υποδυθούν ρόλους, να αντιμετωπίσουν ποικίλες αβεβαιότητες και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στη βεβαιότητα ότι το Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου θα μείνει στη μνήμη όλων μας για καιρό. See you next year!



Το ΙΟΝΙΑΝ και φέτος ήταν εκεί και μετέδιδε ζωντανά μέσω live streaming τις άκρως ενδιαφέρουσες ομιλίες.