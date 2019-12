Manolo Blahnik : Τέλος εποχής για τα θρυλικά παπούτσια

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός για τις λάτρεις του Manolo Blahnik



Oι γυναίκες αγαπούν τα παπούτσια του Manolo Blahnik. Κι αυτή η αγάπη έγινε λατρεία όταν η τηλεοπτικής Κάρι Μπράντσο από το «Sex and the City» χαρακτήρισε το μαγαζί του διάσημου σχεδιαστή στη Νέα Υόρκη «χώρο λατρείας».

Τώρα όμως οι γυναίκες της Νέας Υόρκης δεν θα μπορούν να γευτούν αυτή τη «θρησκευτική εμπειρία» καθώς η μοναδική μπουτίκ Manolo Blahnik στις ΗΠΑ, στην 54η λεωφόρο, έκλεισε.

Την περασμένη εβδομάδα τα παράθυρα του καταστήματος καλύφθηκαν με χοντρό, καφέ χαρτί και ένα σημείωμα στο παράθυρο έγραφε ότι η μπουτίκ έκλεισε οριστικά, έγραψε η «New York Post».

Στο εσωτερικό οι εργαζόμενοι συσκεύασαν στις αποθήκες τα εκατοντάδες κουτιά παπουτσιών, τα οποία πωλούνταν έναντι 450 έως 1.250 ευρώ το ζευγάρι.

«Ευχαριστώ πολύ τους σπουδαίους πελάτες μας για τα τελευταία 38 χρόνια» δήλωσε η εταιρεία.

Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει για ποιον λόγο η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει το κατάστημα και εάν τα προϊόντα της θα διατίθενται μέσω άλλων, επιλεγμένων καταστημάτων.

Το μόνο σίγουρο είναι πάντως, πως οι βόλτες στο Μανχάταν δεν είναι οι ίδιες και τα τουριστικά γραφεία θα πρέπει να βγάλουν από το πρόγραμμά τους το κατάστημα, όπου περνούσε τις ώρες της η Κάρι Μπράντσο, αλλά και από το οποίο ο Μπιγκ αγόρασε τις μπλε με πέρλες γόβες Hangisi, με τις οποίες έκανε πρόταση γάμου στην Κάρι, στην πρώτη ταινία του «Sex and the City».

www.tanea.gr