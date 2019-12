Δέσμευση Energean για μηδενικούς ρύπους ως το 2050

Η Energean γίνεται η πρώτη εισηγμένη στο Λονδίνο εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που δεσμεύεται στην εκστρατεία του ΟΗΕ για συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής

Η Energean υποστηρίζει και δεσμεύεται στις υποχρεώσεις της εκστρατείας του ΟΗΕ “Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future” που έχει ως στόχο να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας στους 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα της προβιομηχανικής εποχής.

Η εκστρατεία εγκαινιάζεται στο πλαίσιο της 25ης Ετήσιας Συνόδου του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία πραγματοποιείται από σήμερα Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου ως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στη Μαδρίτη. Η εκστρατεία του ΟΗΕ καλεί τους ηγέτες των επιχειρήσεων να θέσουν τους υψηλότερους στόχους για μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων στη βάση της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για Αλλαγή του Κλίματος για αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου καθώς και για επίτευξη του στόχου για εκπομπή μηδενικών ρύπων έως το 2050 το αργότερο.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η Energean θέτει στόχους με βάση επιστημονική μεθοδολογία σε όλη την αλυσίδα των δραστηριοτήτων της και, παράλληλα, δεσμεύεται για μηδενικές εκπομπές ρύπων ως το 2050.Πρέπει να σημειωθεί ότι η Energean καθίσταται η πρώτη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που δεσμεύεται στη συγκεκριμένη εκστρατεία.

Ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία Global Compact του ΟΗΕ και ιδιαίτερα χαρούμενοι που διαδραματίζουμε έναν ηγετικό ρόλο στον τομέα μας, όχι μόνο υποστηρίζοντας την εκστρατεία “Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future” αλλά και δεσμευόμενοι για μηδενικές εκπομπές ρύπων ως το 2050. Η Energean αναδεικνύεται σε ηγέτιδα εταιρεία έρευνας και παραγωγής στην Μεσόγειο με δέσμευση για μείωση των ρύπων και με προσήλωση στην ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης».