Οι χρεώσεις ίντερνετ για κινητά στον κόσμο – Πού είναι η Ελλάδα

Οι παροχές ίντερνετ παγκοσμίως αυξάνονται και το κόστος χρήσης διαδικτύου συνεχώς μειώνεται. Η χώρα μας δεν ακολουθεί την ίδια πορεία.

Τις ακριβότερες χρεώσεις στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα στα δεδομένα του ίντερνετ εν έτει 2019 με τους χρήστες στη χώρα μας να πληρώνουν μέχρι και 30 φορές πάνω για σερφάρισμα από smartphone.

Χαρακτηριστικά, η Ελλάδα είναι στην «κορυφή», και ακολουθούν Κύπρος, Αγγλία και Ιταλία, με Φινλανδία και Μονακό να είναι πολύ πιο πίσω στις αντίστοιχες χρεώσεις.

Συγκεκριμένα, στον κατάλογο για τα ακριβότερα data της Ευρώπης η κατάταξη έχει ως εξής:

-1η: ΕΛΛΑΔΑ (28,95 ΕΥΡΩ/ GB)

-2η: ΚΥΠΡΟΣ (17,91 ΕΥΡΩ/ GB)

-3η: ΑΓΓΛΙΑ (5,89 ΕΥΡΩ/ GB)

-4η: ΙΤΑΛΙΑ (1,53 ΕΥΡΩ/ GB)

Αντιθέτως, τις πιο φθηνές χρεώσεις data στην ΕΕ έχουν:

-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ: (1,03 ΕΥΡΩ/ GB)

-ΜΟΝΑΚΟ: (1,07 ΕΥΡΩ/ GB).

Πηγή του Interactive χάρτη, cable.co.uk

Η έρευνα της Cable.co.uk συγκέντρωσε δεδομένα από 6.313 πακέτα σε 230 χώρες μεταξύ 23 Οκτωβρίου και 28 Νοεμβρίου 2018.

O μέσος όρος κόστους 1GB mobile data, στην Ελλάδα έχει την υψηλότερη τιμή εν συγκρίσει με την υπόλοιπη Ευρώπη φτάνοντας τα 32,71 δολάρια (28,95 ευρώ).

Οι Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν το φθηνότερο κόστος κατά μέσο όρο στα δεδομένα είναι η Ουκρανία όπου 1Gb κοστίζει 0,51 δολάρια (0,45 ευρώ), η Ρωσία με το 1GB να κοστίζει 0,91 δολάρια (0,80 ευρώ), η Φιλανδία με το 1GB να κοστίζει 1,16 δολάρια (1,03 ευρώ), το Μονακό με το 1GB να κοστίζει 1,21 δολάρια (1,07 ευρώ) και η Πολωνία όπου το 1GΒ κοστίζει 1,32 δολάρια (1,17 ευρώ).

Μάλιστα η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία δεκάδα – αυτή δηλαδή με τις υψηλότερες τιμές κατά μέσον όρο – και στην παγκόσμια κατάταξη.

Πιερρακάκης: «Ζητάμε από τους παρόχους φθηνότερα πακέτα δεδομένων»

Μετά τις σχετικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα τοποθετήθηκε και ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Ζητάμε από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να συμβάλλουν στην ψηφιακή σύγκληση με φθηνότερα πακέτα δεδομένων» σημείωσε κατά την ομιλία μου του στο 21ο Infocom World, ενώ πρόσθεσε πως «είναι σημαντικό, για μια χώρα που στοχεύει στο ψηφιακό άλμα, να αποκτήσει ευκολότερη και φθηνότερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο».

Πηγή:news247.gr