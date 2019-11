Greek Panorama Roadshow: Τουριστική προβολή της Ελλάδας!- Δείτε ποιοι συμμετέχουν

Η North Events διοργανώνει το 1ο Greek Panorama Roadshow στην Αυστραλία, για τις πόλεις του Σύδνεϋ και της Μελβούρνης στις 25 Φεβρουαρίου με 1 Μαρτίου 2020. Το Roadshow περιλαμβάνει B2B επιχειρηματικές συναντήσεις με την Hello World Travel – το μεγαλύτερο δίκτυο ανεξάρτητων πρακτορείων ταξιδίων και εταιρειών διαχείρισης ταξιδίων της Αυστραλίας. H Hello World Travel είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας, με αγοραστική δύναμη πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Retail networks του ομίλου συμπεριλαμβάνουν τις: Helloworld Business Travel, Magellan Travel, The Travel Brokers (NZ), MTA και My Travel Group. Wholesale operations συμπεριλαμβάνουν τις: Qantas Holidays, Viva! Holidays, Sunlover Holidays, Territory Discoveries, Asia Escape Holidays, Skiddoo, GO Holidays,Rail Tickets, Travel2, Islands In The Sun, κ.α.

Επιπλέον τις ημερομηνίες 29 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου 2020 η ελληνική αποστολή της GREEK PANORAMA θα συμμετέχει ως κεντρικός εκθέτης στο 33ο μεγάλο ελληνικό φεστιβάλ, Lonsdale Street Greek Festival στην Μελβούρνη, όπου αναμένονται περισσότεροι από 150.000 επισκέπτες (*στοιχεία 2019) και 800.000 χρήστες στα social media.

Η North Events σε στρατηγική συνεργασία με το Greek Center for Contemporary Culture και την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτώριας, και με την πολύτιμη υποστήριξη του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αυστραλίας κου Βασίλη Παπαστεργιάδη, δίνουν την δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις και τουριστικούς προορισμούς να συμμετέχουν και να προβάλλουν δυναμικά την Ελλάδα , σε μία εξαιρετικά σημαντική αγορά για τον εισερχόμενο τουρισμό στην χώρα μας.

Στατιστικά Αγοράς Αυστραλίας

Την περίοδο 2016-2018 ο εισερχόμενος τουρισμός από την Αυστραλία κατέγραψε αύξηση κατά +90,6% (από 169 χιλ. το 2016 σε 322 χιλ. το 2018).

322 χιλ. εισερχόμενος τουρισμός από Αυστραλία, περίοδος 2018, δηλ. μερίδιο αγοράς 1.1% από 0.7% το 2016.

Την περίοδο 2016-2018 η ΜΚΔ των τουριστών από την Αυστραλία κατέγραψε αύξηση κατά +4,5% (από € 1.075,6 το 2016 σε € 1.123,8 το 2018).

Οι εισπράξεις από την Αυστραλία το 2018 άγγιξαν τα € 362 εκ. (+99,2%) με μερίδιο αγοράς 2,3% όταν το 2016 το σύνολο των εισπράξεων ήταν € 182 εκ. και μερίδιο αγοράς 1,4%.

Το 1ο Roadshow στην Αυστραλία υποστηρίζεται στρατηγικά από την FedHATTA και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών – σε συνέχεια και της κοινής στρατηγικής τους στις Η.Π.Α. για την περίοδο 2018 – 2021.

