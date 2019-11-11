Λήψη αυξημένων μέτρων λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 11/11/2019 10:00 UTC
1. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΜΑΡΙΝΕΣ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ Η ΟΡΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ:
(Α) ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΣ.
(Β) ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥΣ Η` ΑΛΛΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ.
2. ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΠΛΕΟΥΝ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ Η ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΠΛΕΥΣΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΛΙΜΕΝΑ Η ΟΡΜΟ.
3. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ VHF 12 ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡΙΘΜ. 26950-28117 ΚΑΙ 26950-28118.
ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ
Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ
Ώρα έκδοσης:11/11/19 10:00 UTC
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 421 – ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019/1000 UTC
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 11-11-19/03 UTC
ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1000 ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΡΓΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 999 ΣΤΙΣ 11/18 UTC ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ
ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ. ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1006 ΣΤΟ ΓΚΑΜΠΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΜΕΤΩΠΑ ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΡΓΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ
1000 ΣΤΙΣ 11/18 UTC ΣΤΗ ΜΕΛΙΤΑ.
ΜΕΛΙΤΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 11/16 UTC
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 7 Η 8
ΜΠΟΥΤ
ΑΠΟ 11/13 UTC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 11/22 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΣΙΔΡΑ
ΑΠΟ 11/13 UTC ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 11/22 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50, ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 22.30
ΑΠΟ 11/19 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 11/22 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8
Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο