Το ΕΠΑΛ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Α Scuola di Open Coesione»

Το ΕΠΑΛ Ζακύνθου είναι ένα από τα τρία σχολεία της Περιφέρειας (τα άλλα δύο είναι το 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας και το 1ο ΕΠΑΛ Αργοστολίου), που επελέγη ώστε να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Α Scuola di Open Coesione». Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η γνωριμία και η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων, για τα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας στα Ιόνια Νησιά.

Σε συνομιλία μας με τον κ. Δημήτρη Αβούρη, Διευθυντή του ΕΠΑΛ Ζακύνθου, μας ενημέρωσε ότι αποφάσισαν τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ξεκινήσει από την Ιταλία, γιατί αφορά στην ευαισθητοποίηση, τη γνωριμία, τη γνώση ευρύτερα και τη συνακόλουθη εμπλοκή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τα έργα που γίνονται με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Στόχος είναι, όπως μας δήλωσε, να αποκτήσουν τα παιδιά μια ιδέα για τον τρόπο υλοποίησης ενός έργου, σε τι βαθμό ολοκληρώνεται κάθε φορά πώς είναι η εξέλιξη ενός έργου κλπ. Μέσα από το anaptyxi.gov.gr μπορεί να επιλεγεί ένα έργο προς υλοποίηση. Μας είπε ο κ. Αβούρης ότι ενδιαφέρονται να μην εμπλακούν με κάποιο έργο ιδιωτικής εταιρείας, αλλά με κάποιο έργο που να αφορά ευρύτερα την κοινωνία, με την έννοια ότι μια τέτοια επιλογή θα έχει αντίκτυπο σε περισσότερο κόσμο, ενώ κάποια συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση θα αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους. Στο πρόγραμμα υπολογίζεται ότι θα συμμετάσχουν ένας ή δύο καθηγητές με μια ομάδα 8-10 μαθητών και αναμένεται να υλοποιήσει το σχέδιο μέχρι τον Απρίλιο.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο συνεργασιών με δημόσιους και άλλους φορείς της περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συμμετέχει μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην υλοποίηση ενέργειας επικοινωνίας που αφορά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Γενική Γραμματεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενέκρινε κατ’ αρχάς την υλοποίηση της Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα Ιόνια Νησιά. Σε αυτό το πλαίσιο, επελέγησαν μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε στα Γραφεία της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων από την αρμόδια Επιτροπή Συντονισμού, τρεις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα μία από την Κέρκυρα (7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας), μία από την Κεφαλονιά (1ο ΕΠΑΛ Αργοστολίου) και μία από τη Ζάκυνθο (Ημερήσιο ΕΠΑΛ Ζακύνθου), για να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της ενέργειας «At the School of Open Cohesion», προκειμένου να εκπροσωπήσουν την περιφέρειά μας. Η ενέργεια «Αt the school of Open Cohesion [ASOC]» απευθύνεται σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό τη γνωριμία και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων, για τα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας στα Ιόνια Νησιά. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ανοικτών δεδομένων και τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. Βασίζεται στο ιταλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α Scuola di Open Coesione [Αt the school of Open Cohesion] (www.ascuoladiopencoesione.it ), το οποίο αναπτύχθηκε ως μέρος της εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματος στην Ιταλία, με θέμα την πολιτική συνοχής της Ε.Ε.