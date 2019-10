«ΑΤ THE SCHOOL OF OPEN COHESION» |Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στα Ιόνια

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βρίσκεται μεταξύ των τριών ελληνικών περιφερειών (μαζί με την Θεσσαλία και την Πελοπόννησο) που υπέβαλαν υποψηφιότητα και εγκρίθηκαν από την DG Regio για να «τρέξουν» πιλοτικά κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 τη δράση επικοινωνίας στα σχολεία με τον τίτλο «At School of Open Cohesion-ASOC».

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέλεξε μετά από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για να συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή της ενέργειας “At the School of Open Cohesion”. Πρόκειται για μια επικοινωνιακή ενέργεια με τη μορφή εκπαιδευτικού προγράμματος που καταλήγει σε διαγωνιστική διαδικασία, η οποία θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα παράλληλα θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Θεσσαλίας και σε άλλα Κράτη- Μέλη και περιφέρειες όπως η Βουλγαρία, η Κροατία, Περιφέρειες Alentejo (Πορτογαλία) και Καταλονίας (Ισπανία).

Η ενέργεια “At the School of OpenCohesion [ASOC]” απευθύνεται σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την γνωριμία και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ιόνια Νησιά μέσω της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ανοικτών δεδομένων και τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. Bασίζεται στο ιταλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα A Scuola di OpenCoesione [At School of Open Cohesion] (www.ascuoladiopencoesione.it ), το οποίο αναπτύχθηκε ως μέρος της εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματoς στην Ιταλία με θέμα την πολιτική συνοχής της ΕΕ.

Για την υλοποίηση της δράσης στα Ιόνια νησιά υπάρχει συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Iονίων Νήσων ώστε να επιλεγούν 2 ή 3 σχολεία ή τάξεις με 1 έως 2 υπεύθυνους καθηγητές ανά τάξη που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα.

Ήδη, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πόλεων και Περιφερειών στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των τριών Ελληνικών Περιφερειών, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και των Ιταλών συντονιστών του προγράμματος ASOC που μετρά ήδη 7 χρόνια υλοποίησης με συμμετοχή άνω των 200 σχολείων σε όλη την Ιταλία.-