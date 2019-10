Εξαιρετική παραγωγή | Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας «Η Παράσταση» στην Αναφωνήτρια

Μια εξαιρετική ζακυνθινή πρωτοβουλία αποτελεί η ταινία του σκηνοθέτη Αντώνη Κιτσίκη, η οποία γυρίστηκε στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στην Αναφωνήτρια. Ο νεαρός σκηνοθέτης αποφάσισε να γυρίσει μια ταινία μικρού μήκους με αντικείμενο την κοινή ιστορία Ελλάδας – Ιταλίας.

Η ταινία πραγματεύεται τον αγώνα του νεαρού Διονύση να ξυπνήσει τον παππού του, ο οποίος έχει κολλήσει σε μια συγκεκριμένη μέρα του 1953 (πριν τους σεισμούς). Μια μέρα κατά την οποία έπαιζε σε μια ομιλία και όταν τέλειωσε κατέβηκε και ζήτησε σε γάμο την Ιταλίδα γυναίκα του.

Τι είναι το Interreg Greece-Italy

Το ευρωπαϊκό έργο CIAK με αναλυτικό τίτλο «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση της δυνατότητας τουρισμού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [Interreg V-A Greece-Italy] 2014-2020. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 – Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος – με προϋπολογισμό περί τις 900.000,00 ευρώ. Στοχεύει να προωθήσει την αξιοποίηση των εμπλεκόμενων περιοχών της Απουλίας και των Ελληνικών Περιφερειών με την εφαρμογή πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικό-ακουστικό τομέα, δημιουργώντας την ευκαιρία να γίνουν ευρύτερα γνωστές και να αναδείξει την ελκυστικότητα των τόπων, καθώς και την ιστορική και φυσική ομορφιά τους ως καταλύτες για την τουριστική τους ανάπτυξη.

Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος CIAK είναι το Ίδρυμα Κινηματογραφικής Επιτροπής της Απουλίας (Apulia Film Commission Foundation), και εταίροι η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστήμιου (https://avarts.ionio.gr/). Συνεργαζόμενη εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια της Πούλια με το Τμήμα Οικονομίας Πολιτισμού, Τουρισμού και Αξιοποίησης της επικράτειας.

Συνέντευξη του κ. Αντώνη Κιτσίκη στο ΙΟΝΙΑΝ

Πώς έμαθες για το πρόγραμμα Interreg V- A Greece-Italy και δήλωσες συμμετοχή;

Μια φίλη παραγωγός με ενημέρωσε μέσω e-mail για το συγκεκριμένο διαγωνισμό και αποφάσισα να γράψω ένα σενάριο, ώστε να κάνω μια ταινία.

Μετά, λοιπόν την επιλογή σας από το πρόγραμμα μπήκατε στη διαδικασία να φτιάχνετε την ταινία, μέχρι και τη διαδικασία των γυρισμάτων;

Το πιο δύσκολο είναι να βρεις την ιδέα. Μόλις την βρεις το σενάριο είναι τεχνικό θέμα, να επινοήσεις τον τρόπο να πεις την ιστορία σωστά, ώστε να κρατήσεις το κοινό σε εγρήγορση. Ετοιμάστηκε το σενάριο και μετά είχαμε το tutoring face, για το οποίο πολύτιμη υπήρξε η βοήθεια του κ. Αβράνα, σκηνοθέτη. Ουσιαστικά με βοήθησε να κάνω το σενάριο ακόμα καλύτερο μαζί με τον άλλο συνσεναριογράφο.

Ποια είναι η ιστορία της ταινίας σου;

Η ιστορία είναι ο αγώνας ενός εγγονού, του Διονύση, να ξυπνήσει τον 85χρονο παππού του, ο οποίος θυμάται μόνο μια μέρα από τη ζωή του, το 1953, όταν έκανε πρόταση γάμου. Ο εγγονός εν έτει 2019, προσπαθεί να ξυπνήσει τον παππού αναπαριστώντας όλη εκείνη την ημέρα και εκεί τίθεται και το ερώτημα: Θα τίθεται το ερώτημα: θα τα καταφέρει;

Οπότε κάνει μια αναπαράσταση της τότε εποχής, ώστε να ξαναβιώσει εκείνη τη στιγμή. Ζούμε το σήμερα, αλλά αναπαρίσταται η Ζάκυνθος πριν τους σεισμούς τους 1953;

Ακριβώς. Προσπαθεί, όπως λέει και μια ατάκα της ταινίας να τον ξυπνήσει, όπως ακριβώς και ένα τραγούδι σου κολλάει και πρέπει να ξανακούσεις ολόκληρο ώστε να σου ξεκολλήσει από το μυαλό. Με βάση αυτό, πιστεύει πως αν «χτίσει» όλη τη μέρα θα γίνει μια αλυσιδωτή αντίδραση και θα ξαναθυμηθεί ποιος είναι.

Τα γυρίσματα έγιναν στη Ζάκυνθο. Εσύ έχεις καταγωγή από το νησί; Το επισκεπτόσουν;

Προφανώς. Η νόνα μου είναι η Μαρλέν η Καρρέρ και εγώ ερχόμουν κάθε καλοκαίρι.

Επέλεξες λοιπόν τη Ζάκυνθο για να κάνεις την ταινία σου. Πού έγιναν τα γυρίσματα;

Πήγαμε στη Μονή της Αναφωνήτριας, στην Εξωχώρα στο σπίτι του κ. Βαρθάλη που μας το παραχώρησε και στο σπίτι της Δώρας Παπαδάτου στο Καμπί.

Είναι η πρώτη σου ταινία;

Όχι. Αυτή είναι η πρώτη δραματουργική ταινία, αλλά σαν ταινία είναι η τέταρτη. Εδώ ήταν διαφορετικό να έχεις ηθοποιούς και να πρέπει να τους βοηθήσεις να βγάλουνε αυτό που πρέπει στην κάμερα. Να αποτυπώσουν τα πράγματα, όπως τα είχα σκεφτεί.

Ποιος είναι ο σκοπός της ταινίας και ποια είναι τα όνειρα για το τέλος;

Επόμενα πράγματα σίγουρα έχω στο μυαλό μου και ιστορίες να πω, άρα υπάρχει η βάση. Αποφάσισα κάποια στιγμή στη ζωή μου ότι θέλω να πω ιστορίες και ότι θέλω να τις πω μέσα από τον κινηματογράφο, μέσα από τις εικόνες και τη μουσική. Στη συγκεκριμένη ταινία ένιωθα την εσωτερική ανάγκη να ανακαλύψω τι είναι η Ζάκυνθος, που πάντα την άκουγα.

Κατάγεσαι και από μια ιστορική οικογένεια. Σε επηρέασε;

Προφανώς ναι. Είχα την ανάγκη να δω τι υπήρχε εκεί. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζω, για παράδειγμα δεν ήξερα τι ήταν η ομιλία μέχρι πριν από ένα χρόνο. Δεν ήξερα τι ήταν η αρέκια ακριβώς. Αυτή η ανάγκη δημιούργησε τη συγκεκριμένη ιστορία, που μέσα από τα δικά μου μάτια τη λέω με έναν προσωπικό μου τρόπο.

Τους συνεργάτες σου πώς τους επέλεξες;

Οι περισσότεροι είναι φίλοι με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί και πάλι. Όσον αφορά στους ηθοποιούς, μόνο ένας ηθοποιός είναι επαγγελματίας, ο πρωταγωνιστής, όλοι οι υπόλοιποι είναι Ζακυνθινοί, οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί. Οι Ζακυνθινοί έπρεπε να μιλήσουν για την ιστορία τους. Ποιος άλλος είναι κατάλληλος να το κάνει; Είναι μια καταγραφή του τότε από κάποιους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη να το προβάλλουν αυτό.

Πότε θα δούμε την ταινία;

Σε 1 με 1,5 χρόνο.