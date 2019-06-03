Διακοπές ρεύματος την Τρίτη 4/6 και την Τετάρτη 5/6 | Δείτε που

ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ- ΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ:
ΤΡΙΤΗ 04/06/2019
08:00 – 13:00ΑΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗ
13:00 – 14:30ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 05/06/2019
08:00 – 10:00ΓΑΪΤΑΝΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
09:00 – 10:00ΓΑΪΤΑΝΙ ΜΑΝΔΡΑ ΒΟΥΡΤΣΗ
10:00 – 12:00ΓΑΪΤΑΝΙ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥΡΙΚΗ
Η ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΩΡΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.