Δείτε το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο σε όλα τα Ιόνια Νησιά (ονόματα συμβούλων)
Με βάση τις ερμηνείες της απλής αναλογικής, το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων αποτελείται από 41 έδρες (περιφερειακοί σύμβουλοι) οι οποίοι (*με την επιφύλαξη τυπικού λάθους) κατανέμονται ως εξής:
Κέρκυρα: 20 έδρες
Ζάκυνθος: 8 έδρες
Κεφαλονιά: 7 έδρες
Λευκάδα: 5 έδρες
Ιθάκη: 1 έδρα
Με βάση τα αποτελέσματα και τους σταυρούς προτίμησης και τις έδρες, το νέο Περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από τους:
Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά (ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)
1.ΑΝΔΡΙΩΤΗ-ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΑΜΑΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ(ΜΕΛΙΤΑ) (πατρ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ)
2.ΖΟΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
3.ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
4.ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)
5.ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (πατρ. ΕΥΡΙΠΙΔΗ)
ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά (ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)
6.ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
7.ΜΙΧΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) (πατρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)
8.ΓΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΙΟΝΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ)
9.ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ
10.ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ (πατρ. ΠΕΤΡΟΥ)
11.ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
12.ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΟΛΙΒΙΑ) (πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
13.ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ)
14.ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
15.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (πατρ. ΜΙΧΑΗΛ)
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ)
16.ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
17.ΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (πατρ. ΜΕΝΕΛΑΟΥ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ (ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
18.ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ ΙΟΝΙΟ (ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
19.ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ (ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)
20.ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Ζάκυνθος
ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά (ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)
21.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (πατρ. ΙΩΑΝΝΗ)
22.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
23.ΜΟΘΩΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (πατρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)
24.ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (πατρ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά (ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)
25.ΝΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
26.ΜΠΑΣΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (πατρ. ΠΑΥΛΟΥ)
ΙΟΝΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ)
27.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΜΠΟΚΕΣ) (πατρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ)
28.ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ)
Κεφαλονιά
ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά (ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)
29.ΤΡΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (πατρ. ΠΑΝΑΓΗ)
ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά (ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)
30.ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
31.ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (πατρ. ΜΙΧΑΗΛ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ)
32.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ)
33.ΓΚΙΣΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ)
34.ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πατρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ (ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
35.ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Λευκάδα
ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά (ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)
36.ΚΤΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά (ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)
37.ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (πατρ. ΙΩΑΝΝΗ)
ΙΟΝΙΟΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΕΤΡΟΥ)
38.ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (πατρ. ΙΩΑΝΝΗ)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΜΠΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ)
39.ΚΟΛΥΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ)
40.ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)
Ιθάκη
ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά (ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)
41.ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (πατρ. ΜΙΧΑΗΛ)