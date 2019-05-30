Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή σε Άγιο Λέοντα και Αναφωνήτρια

Για εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 31/5
08:00 – 10:00ΑΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΣ ΠΗΓΑΔΙ – ΧΩΡΙΟ – COSMOTE – ROJA
10:00 – 13:00ΑΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΣ ΠΗΓΑΔΙ
11:00 – 14:30ΑΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗ
13:00 – 14:30ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΩΡΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.