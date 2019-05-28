Διακοπή ρεύματος την Τετάρτη 29/5 & Πέμπτη 30/5 || Δείτε τις περιοχές

Για εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών βελτίωσης και συντήρησης των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την:
Τετάρτη 29/5
08:00 – 09:00ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ
09:00 – 11:00ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
12:30 – 13:30ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙΑ – ΓΑΜΠΑΡΑ – ΠΟΡΤΟ ΜΕΛΑ
13:30 – 14:30ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΞΗΡΟΚΑΣΤΕΛΟ
Πέμπτη 30/5
08:00 – 09:30ΣΑΡΑΚΗΝΑΔΟ ΚΟΥΜΟΥΤΟΥ – ΓΕΦΥΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ
ΒΟΖΑΪΤΗ ΣΟΥΖΟΥΚΙ
09:30 – 11:00ΒΟΥΓΙΑΤΟ – ΛΑΓΚΑΔΑΚΙΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΩΡΙΟ
11:00 – 12:00ΚΑΛΛΙΠΑΔΟ – ΒΑΝΑΤΟ
14:00 – 14:30ΜΠΟΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΩΡΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ. ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.