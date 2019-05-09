Που θα έχει διακοπή ρεύματος Παρασκευή και Σάββατο 9-10 Μάη

Συνεχίζει τις εκτελέσεις εργασιών βελτίωσης στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος η ΔΕΗ και για το λόγο αυτό προειδοποιεί τους καταναλωτές για προγραμματισμένες διακοπές.
Η ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ, λεπτομερώς, έχει ως εξής:
ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ- ΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ :
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/05/2019
08:00 ~ 14:30ΚΥΨΕΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ – ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ- ΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ :
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2019
08:00 ~ 11:00ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ ΟΙΚΙΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
Η ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΩΡΑ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.