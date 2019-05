Φόρουμ για την περιφερειακή πολιτική στο Μαυροβούνιο

Το 4ο Φόρουμ για τη Στρατηγική της ΕΕ για την Μακρο – περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, το οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου, με την υποστήριξη του EUSAIR Facility Point, πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Μαΐου, στην Μπούντβα του Μαυροβουνίου.

Παράλληλα, εκεί διοργανώθηκε και το 2ο Φόρουμ για τα Εμπορικά Επιμελητήρια, τους Δήμους και τα Πανεπιστήμια της Αδριατικής και του Ιονίου (2nd Fora of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce, Cities and Universities). Στο φόρουμ, συμμετείχε και το Επιμελητήριο Ζακύνθου και επιχειρήσεις απ’ όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν στις επιχειρηματικές συναντήσεις B2B των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία).

Η εκδήλωση έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για τη σύναψη διεθνών συνεργασιών.

Συνέδριο περιφερειακής πολιτικής

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου εκπροσώπησε ο πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτης Τσιχριτζής λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του προέδρου του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Φώτη Κόττη. Ωστόσο, ο κ. Κόττης μιλώντας στην «ΗΜΕΡΑ» για τη διοργάνωση τόνισε: «Έγινε η συνεδρίαση των κρατών της Αδριατικής – Ιονίου στην Μπούντβα του Μαυροβουνίου, στην οποία συμμετέχει σαν εταίρος και το Επιμελητήριο Ζακύνθου. Επρόκειτο για τη συνέλευση Επιμελητήριων – Δήμων και Πανεπιστημίων όλων των κρατών Αδριατικής Ιονίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ανακοινωθεί το διακρατικό πρόγραμμα Αdrion Interreg που θα τρέξει στους επόμενους δυο μήνες και περιλαμβάνει πολλούς τομείς για τους οποίους μπορούμε να υποβάλλουμε πρόταση σαν Επιμελητήριο και σαν Νόμος».