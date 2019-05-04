Τον πλήρη συνδυασμό του κατέθεσε στο Πρωτοδικείο ο Σπύρος Σπύρου | Δείτε τα ονόματα των υποψηφίων

Ο Επικεφαλής του συνδυασμού «Ιόνιος Συμμαχία», υποψήφιος Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Σπύρος Σπύρου, συνοδευόμενος από υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους και συνεργάτες του, κατέθεσε σήμερα στο Πρωτοδικείο της Κέρκυρας τον πλήρη συνδυασμό του για τις προσεχείς περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαϊου 2019.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΟΥΑΣΤΩΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΛΒΑΤΩΡ
ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΗΔΙΟΝ) ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΑΣΑ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΗΣ – ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΤΤΑΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΜΑΜΦΡΕΔΑ) ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΜΠΟΚΕΣ) ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΛ ΑΝΤΑΣΙ ΑΜΠΝΤΕΛ ΓΑΝΙ ΙΩΣΗΦ (ΜΩΧΑΜΕΝΤ) ΤΟΥ ΑΜΠΝΤΕΛ ΚΑΝΤΕΡ
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΣΚΟΥΡΑΣ) ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΕΝΑΝΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΔΟΪΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ
ΚΑΝΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΟΛΙΒΙΑ) ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΚΩΣΤΙΑ) ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΚΟΛΟΜΠΑΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ
ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΚΡΗ ΑΜΑΛΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΛΙΜΠΟΥΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΑ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΟΣΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΜΠΟΓΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΣΟΥΠΙΩΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΗΛΙΟΥ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΣΩΜΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΤΡΙΒΥΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΡΟΥΖΗ ΤΖΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΟΥΚΕΡΗ ΑΝΤΖΕΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΖΩΗ
ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΗΔΟΝΗ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΣΑΛΙΑΡΗ ΣΑΠΦΩ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ