Ο Ζακυνθινός Ν. Κοντοσταυλάκης || Σάρωσε τα βραβεία ντοκιμαντέρ στο Λος Αντζελες

Από τη Ζάκυνθο στην Ισλανδία και τώρα στο Λος Άντζελες, η πορεία του κινηματογραφιστή Νίκου Κοντοσταυλάκη συνεχίζει να είναι ανοδική.

Αυτή τη φορά το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ με τίτλο “At Home Ι A Journey Back to Greece”, ο βραβευμένος κινηματογραφιστής διεκδίκησε και κατέκτησε την πρώτη θέση στο θεσμό “Holywood International Indepedent Documentary Awards (HIIDA)” στις δύο κατηγορίες “Best of the Month” και “Award of Excellence – Cinematogaphy” και το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ του “Los Angeles Independent Film Festival (LAIFFA) Best Short Documentary”.

Πρόκειται για δύο διεθνή ανεξάρτητα φεστιβάλ στο Λος Άντζελες και η διάκριση σε αυτά δεν αποτελεί καθόλου εύκολη υπόθεση, πόσο δε μάλλον η κατάκτηση της πρώτης θέσης, αφού οι συμμετοχές είναι όλες αξιόλογες. Σαφώς και οι διακρίσεις του πέραν από το μέγεθος της δικής του δουλειά αναδεικνύουν και προβάλλουν το νησί μας.

Το “At Home I A Journey Back to Greece” μας ταξιδεύει πίσω, εκεί που ξεκίνησε το ταξίδι του ως φωτογράφος ο Νίκος Κοντοσταβλάκης, ο οποίος αφού εξερεύνησε τον κόσμο και αναζήτησε τα ερεθίσματα, τις εικόνες, τις στιγμές που ήθελε να αποτυπώσει με την κάμερα, τώρα επιστρέφει στο σπίτι του.

Τοπία της Ελλάδας, άλλα γνωστά και άλλα άγνωστα, γωνιές ανεξερεύνητες και άλλες πολυπερπατημένες, όλα συνδυάζονται μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ διάρκειας 4:41 λεπτών. Χρώματα και μυρωδιές Ελλάδας, πρωινά και δειλινά, βουνοκορφές και μνημεία, ένας ύμνος στην ελληνική φύση και στους καθημερινούς ανθρώπους της. Ιδιαίτερα μνεία υπάρχει και στο νησί της Ζακύνθου, τον ιδιαίτερο τόπο του, και μάλιστα το ντοκιμαντέρ κλείνει με ένα μοναδικό στιγμιότυπο του Ναυαγίου και τη φράση «Οι αναμνήσεις μου δεν μπορούν να χωρέσουν τα πλούσια χρώματα του χρόνου και του χώρου θυμίζοντάς μου που ανήκω, στην Ελλάδα».

Ένα καθηλωτικό ντοκιμαντέρ, ένα ταξίδι στην Ελλάδα και τις ομορφιές της, το “At Home” αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη χώρα μας και τα χρώματά της. Σύμφωνα με τον κινηματογραφιστή «Χωρίς αμφιβολία η Ελλάδα στέκεται μόνη της στην κορυφή ως το πιο απίστευτο μέρος στον κόσμο με σημεία που μπορούν να σου κόψουν την ανάσα».

Μια παραγωγή οργανωμένη και δουλεμένη στην λεπτομέρεια σε συνεργασία με τους Fky Franck, Αντώνη Κιτσίκη, Δημήτρη Καπλάνη και Cheryl Rock.