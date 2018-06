Άμεσες και αποτελεσματικές απορροφήσεις χρηματοδοτήσεων

Τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο επισκέφθηκε στο γραφείο του στις Αλυκές, Ποταμού, ο επικεφαλής της Τεχνικής Επιτροπής του προγράμματος INTERREG Ελλάδα- Ιταλία Gianfranco Gadaleta, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Εξωστρέφειας Γιάννη Φοντάνα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εναρκτήρια συνάντηση του έργου με τίτλο “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control” και ακρωνύμιο MobiLab, που πραγματοποιήθηκε το πρωί, στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία, μέσω του οποίου η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα λάβει το συνολικό ποσό των 205.410€, για αγορά κινητού εργαστηρίου ελέγχου, με το οποίο θα προβαίνει σε ελέγχους γαλακτοκομικών προϊόντων.

Με την ευκαιρία της συνάντησης ο κ. Gadaleta ενημέρωσε αναλυτικά τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την πορεία των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας και ειδικότερα για τις εξελίξεις, οι οποίες υπάρχουν στις συζητήσεις για τη μετά τη 2020 εποχή και την εξέλιξη των προϋπολογισμών. Πιο συγκεκριμένα η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις χρηματοδοτήσεις των πολιτικών συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα ελαττωθούν με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να διακοπούν τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας.

“Θέλουμε να γίνονται γρήγορα οι απορροφήσεις και να είναι αποτελεσματικές. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το πετύχουμε”, δήλωσε από την πλευρά του ο κ.Γαλιατσάτος.