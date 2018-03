Μουσικές Διαδρομές // Bruno Mars

By Rubys

Αγαπητοί μου φίλοι, το pop αρχίζει και μου αρέσει, αυτό βέβαια οφείλεται στην είσοδο στοιχείων funk-soul, στο τόσο κουραστικό και δεδομένο ποιοτικά r&b , της αμερικάνικης μουσικής βιομηχανίας.Ενας καλλιτέχνης που πραγαματικά έδεσε το funk-soul με την pop chart music της εποχής μας είναι ο Bruno Mars. Η είσοδος του funk ύφους μέσα στην ποπ μουσική είναι κατι που γίνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, και αυτό γιατί λείπει ο ρυθμός και το πάθος της κίνησης που προσφέρει το μελωδικό μπάσο και τα uplifting back up vocals.O Bruno κάνει αυτο ακριβώς και έχει πετύχει.

Ο Bruno Mars ή Peter Gene Gonzalez, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε το 1985, στη Χονολουλού της Χαβάης και μεγάλωσε στο χωριό Waikiki. Ο πατέρας του κατάγεται από το Πουέρτο Ρίκο και η μητέρα του από τις Φιλιππίνες. Ο Mars μεγάλωσε σε μια μουσική οικογένεια, αφού η μητέρα του ήταν χορεύτρια και ο πατέρας του μουσικός, ενώ ο θείος του ήταν σωσίας του Elvis που ανέβαζε τον Mars μαζί του στη σκηνή από τότε που ήταν παιδί. Οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες ήταν ο Michael Jackson, οι Temptations και οι Isley Brothers. Σε ηλικία τεσσάρων ετών ο Mars άρχισε να εμφανίζεται μαζί με το οικογενειακό συγκρότημα πέντε μέρες την εβδομάδα, όπου και έγινε γνωστός ως μιμητής του Elvis. Σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στο Λος Άντζελες. Το όνομα Bruno του το έδωσε ο πατέρας του λόγω της ομοιότητάς του με τον παλαιστή Bruno Sammartino.

To 2004 και λίγο αφότου είχε μετακομίσει στο Λος Άντζελες, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Motown, αλλά η συμφωνία αυτή δεν πήγε πουθενά. Εκεί όμως γνώρισε τον συνθέτη και παραγωγό Philip Lawrence και μετά την απόλυση του από τη Motown, αποφάσισε να αρχίσει να συνθέτει μαζί με τον Lawrence τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. Μεγάλο κεφάλαιο στην πορεία του Mars ήταν η συνεργασία του με τον παραγωγό Steve Lindsey, που του έμαθε να γράφει pop μουσική και έγινε ο μέντοράς του. Πριν ξεκινήσει τη δική του solo καριέρα, ο Mars έγραψε τραγούδια για πολλούς διάσημους καλλιτέχνες όπως οι Alexandra Burke, Flo Rida και Sean Kingston.

H πρώτη μεγάλη του επιτυχία ως solo artist ήταν με το «Nothin’On You» μαζί με τον B.O.B. και στη συνέχεια το «Billionaire» με τον Travie McCoy. Και τα δύο τραγούδια μπήκαν στο top-10 πολλών charts παγκοσμίω- Το ντεμπούτο album του Mars, «Doo-Woops & Hooligans» κυκλοφόρησε το 2010, με πρώτο single το «Just The Way You Are» και έφτασε στην κορυφή του Billboard, όπως και το επόμενο single «Grenade».Την ίδια χρονιά, οι Maroon 5 τον επέλεξαν για να ανοίγει τα show των tour τους. Λίγο καιρό μετά, ο Mars συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης, αν και ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν μια απερισκεψία και πως δεν είχε δοκιμάσει ποτέ ξανά ναρκωτικά στη ζωή του. Ως τιμωρία από το δικαστήριο αναγκάστηκε να πληρώσει ένα πρόστιμο 2000 δολαρίων και να κάνει 200 ώρες εθελοντικής εργασίας.

To 2011 κέρδισε το πρώτο του Grammy για την καλύτερη pop αντρική ερμηνεία, και ήταν υποψήφιος σε πέντε ακόμα κατηγορίες. Ένα από τα καινούργια τραγούδια που ετοίμαζε, το «It Will Rain» χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 1».

To 2012 κυκλοφόρησε το δεύτερο album του «Unorthodox Jukebox», με πρώτο single το «Locked Out Of Heaven», που ακούστηκε πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Το album πήγε στο νούμερο 1 στις Η.Π.Α. ενώ στη Μεγάλη Βρετανία έγινε το album με τις πιο γρήγορες πωλήσεις τις χρονιάς. Την ίδια τύχη είχαν και τα δύο επόμενα singles «When I Was Your Man» και «Treasure».

Το 2014, συμμετείχε στον δίσκο του Μαρκ Ρόνσον, Uptown Special!, ερμηνεύονται το κομμάτι «Uptown Funk». Το κομμάτι κυκλοφόρησε σε single και κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 πολλών charts ανά τον κόσμο. Έως και σήμερα, ο Bruno Mars, έχει πουλήσει πάνω από 130 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έγινε ένας από τους πιο επιτυχημένες εισπρακτικά μουσικούς όλων των εποχών. Από το 2010 που ξεκίνησε ουσιαστικά η καριέρα του, έχει καταφέρει να βρεθεί εφτά φορές κάποιο τραγούδι του, στο νούμερο 1 των Billboard Hot 100, καταφέρνοντας έτσι τα πέντε του πρώτα να είναι τα γρηγορότερα που ανέβηκαν στην πρώτη θέση, στα χρόνια που εξαπλώνεται η καριέρα, σπάζοντας το ρεκόρ που διατηρούσε επί σειρά ετών ο Έλβις Πρίσλεϋ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Los Angeles Times, ο Bruno Mars θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του τελικού του φετινού Super Bowl, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα πριν λίγες μέρες. Για την ιστορία το συγκεκριμένο μουσικό μισάωρο παρακολουθείται από εκατομμύρια θεατές, καθώς ο τελικός του Super Bowl συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ετήσια θεαματικότητα στις Η.Π.Α. Τεράστια επιτυχία γνώρισε και το «Fuck You» με τον Cee Lo Green, που ήταν υποψήφιο για Grammy.

