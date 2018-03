By Rubis

Αγαπητοί μου μουσικόφιλοι δεν θα μπορούσα να γράψω για ποιοτική μουσική και να αφήσω εκτός προσοχής την μια και μοναδική ιδρύτρια της σόουλ μουσικής Nina Simone. Αν και οι ειδικοί την κατατάσσουν στους καλλιτέχνες της τζαζ μουσικής, η ίδια δεν αποδέχτηκε ποτέ αυτήν την τυποποίηση. Από γενική άποψη το έργο της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από τη μπλουζ, τη rhythm ‘n’ blues έως τη σόουλ μουσική. Η φωνή της χαρακτηρίζεται από πάθος, μεγάλες αναπνοές και τρέμουλο.

Hταν διαφορετική. Της άρεσε η κλασική μουσική, ο Μπαχ και υποστήριζε πως τα πραγματικά κορίτσια μιλάνε για τον Μαρξ, το Λένιν και την επανάσταση. H Eunice Waymon ή πιο απλά Nina Simone, ήταν μια γυναίκα σκληρή, ανήσυχη, έντονα πολιτικοποιημένη και σίγουρα ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Όπως είχε δηλώσει η ίδια, βίωσε τον ρατσισμό από μικρή ηλικία όταν

απορρίφθηκε από το Curtis Institute λόγω… χρώματος. Το 1959 με τη διασκευή του ”Ι Love(s) you Porgy” έγινε γνωστή στο ευρύτερο κοινό, ενώ ένα χρόνο μετά, άρχισε να δραστηριοποιείται και να είναι ενεργό μέλος στο κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα. Κατά την περίοδο αυτή, ηχογράφησε κομμάτια όπως το ”To Be Young, Gifted and Black’‘ και το ”Mississippi Goddam” (για την δολοφονία του αγωνιστή Medgar Evers και τον θάνατο τεσσάρων μαύρων κοριτσιών από έκρηξη βόμβας). Το 1971 συνελήφθη για φοροδιαφυγή και αυτό γιατί διαμαρτυρόμενη για τον πόλεμο στο Βιετνάμ είχε αρνηθεί να καταβάλει φόρους. Η προσωπική ζωή της Simone, έμοιαζε να είναι βγαλμένη από ταινία με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή, τη δυστυχία. Η ίδια, στο ημερολόγιο που διατηρούσε, έκανε λόγο για υπνωτικά χάπια, ναρκωτικά, κατάθλιψη άλλα και ξυλοδαρμούς από τον τότε άντρα της Andrew Stroud. Η φωτιά που είχε βάλει στο σπίτι της στη Γαλλία, η μεταφορά στο νοσοκομείο με ζουρλομανδύα, ο τραυματισμός ενός μικρού αγοριού από αεροβόλο άλλα και οι βόλτες πουέκανε γυμνή σε διάδρομο ξενοδοχείου κρατώντας ένα μαχαίρι, μαρτυρούσαν το ψυχολογικό αδιέξοδό της.

Ο εκρηκτικός και επαναστατικός της χαρακτήρας ήταν γνωστός. Οι κόντρες της με τις δισκογραφικές εταιρίες δεν έλειπαν και σε συναυλίες της όταν έβλεπε άτομα να μιλάνε συνεχώς, τους ζητούσε να αποχωρήσουν, ενώ πολλές φορές έφευγε η ίδια από τη σκηνή. Σε μια συναυλία της στη Νέα Υόρκη αρνήθηκε να παίξει αν πρώτα δεν έπαιρνε τα χρήματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Ενημερώθηκε πως τα χρήματα είναι πάνω στο πιάνο και αυτή με τη σειρά της άρχισε να τα μετράει μπροστά στο κοινό. Το 2001 και ενώ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, σε περιοδεία της στην Αμερική ή ”United Snakes of America” όπως έλεγε, καλούσε τον κόσμο να αφυπνιστεί και μέσα από διάφορες παραλλαγές των στίχων στο τραγούδι ” Mississippi Goddam”, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον Μπους.

Τον Απρίλιο του 2003 στη Γαλλία και σε ηλικία 70 ετών, έχασε την μάχη της με τον καρκίνο. Το δράμα, το πάθος, ο πόνος, καθώς και η τρεμάμενη φωνή που υπήρχε όταν ερμήνευε το ”Ι Put A Spell On You”, είναι αρκετό για να καταλάβει κανείς το μεγαλείο της Nina Simone. Μιας γυναίκας που έζησε με τον δικό της τρόπο, αλλοπρόσαλλα, επαναστατικά και δίκαια. Μιας γυναίκας που κάτω από τη μάσκα της σκληρού μουσικού και επαγγελματία ήταν απλά ένας άνθρωπος που ζητούσε ελευθερία μακριά από εσωτερικούς δαίμονες.

Η Σιμόν ήταν πολυδιάστατη ως καλλιτέχνης και αυτό ήταν έκδηλο στο σύνολο της μουσικής της, που συχνά είχε την απλότητα της παραδοσιακής μουσικής. Σε μία και μόνη συναυλία, μπορούσε με ευκολία να περνάει από γκόσπελ ήχους σε μπλουζ και τζαζ, και από κομμάτια όπως το “For All We Know”, σε κομμάτια εμποτισμένα με κλασσικές ευρωπαϊκές επιρροές. Στην κινηματογραφική επιτυχία του Νόρμαν Τζούισον, “The Thomas Crown Affair” του 1968, με πρωταγωνιστές τον Στιβ Μακ Κουίν και τη Φέη Ντάναγουεϊ, ξεχώριζε το τραγούδι “Sinner Man” και έφερε τη μουσική της Νίνα Σιμόν κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό… Αναζητήστε την..

φωτο: Wax-Poetics